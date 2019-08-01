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    Семак: «Оренбург» подал жалобу на судейство? Это их право»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно высказался о системе видеопомощи арбитрам и подчеркнул, что «Оренбург» имел право подать жалобу на судейство в матче с петербуржцами в третьем туре РПЛ (2:0).

    Ранее главный арбитр встречи Сергей Карасев принес извинения оренбуржцам за допущенные ошибки. Во вторник президент «Оренбурга» Владимир Кияев предложил больше не назначать Карасева на игры его команды. Вчера клуб направил жалобу в РФС по поводу работы московского судьи в матче с «Зенитом».

    «У арбитров с VAR должно быть меньше проблем. Они могут посмотреть спорный эпизод с нескольких ракурсов. Я отношусь к VAR положительно. Плохо, что он пока не на всех матчах, чтобы все были в равных условиях.

    «Оренбург» подал жалобу на судейство? Это их право. Вопрос по судейству лучше задавать департаменту судейства – когда свистят руки, когда не свистят. Если бы был VAR, судья мог бы разобраться. Аналогичный момент был в матче «Локомотив»«Краснодар» в прошлом сезоне», – сказал Семак.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      ААМ 17 минут назад

      Есть на что жаловаться. В целом судья не справился с работой..

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      Рейтинг: +740

      lejnin 27 минут назад

      Даже Семак признаёт, что Зениту подкинули очков левыми свистками, в очередной раз убеждаюсь в его порядочности как человека (другое дело, что против работодателя не попроёшь, потому приходится говорить завуалированно) )))

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