Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.

«К сожалению, я допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК «Оренбург», а также всем болельщикам команды», – сказал Карасев.