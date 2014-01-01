Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

а что удобно ошибаться а потом извиняться очков все равно не вернут
Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.
«К сожалению, я допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК «Оренбург», а также всем болельщикам команды», – сказал Карасев.
- «Зенит» победил «Оренбург» со счетом 2:0.
- Карасев назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой, а в аналогичном эпизоде в штрафной площади «Зенита» 11-метровый решил не ставить.
- Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что будет подана жалоба на судейство в этой встрече.
- Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что Карасев допустил две ошибки, которые повлияли на результат игры.