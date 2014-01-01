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    Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

    Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.

    «К сожалению, я допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК «Оренбург», а также всем болельщикам команды», – сказал Карасев.

    • «Зенит» победил «Оренбург» со счетом 2:0.
    • Карасев назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой, а в аналогичном эпизоде в штрафной площади «Зенита» 11-метровый решил не ставить.
    • Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что будет подана жалоба на судейство в этой встрече.
    • Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что Карасев допустил две ошибки, которые повлияли на результат игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии31
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      Рейтинг: -24

      Вальдемар IV 4 минуты назад

      а что удобно ошибаться а потом извиняться очков все равно не вернут

      1
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      Рейтинг: +45

      KET77 9 минут назад

      Ну и???как говорит Валера,,,,,А что дальше???очки то не вернуть,,,а что б не было таких косяков надо отстранять от судейства в РПЛ,,,,что б думал что выгоднее постоянно работать или разово взять бабло,,,,

      2
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      Рейтинг: +10112

      Garrincha58 11 минут назад

      здесь не судьи виноваты а руководители РФС и руководитель судейского департамента там и там некомпетентные люди вот и всё

      0
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      Рейтинг: +10555

      slavutiq70 21 минуту назад

      Ну от извинений не холодно не жарко,,,очки потеряны,,,,,я я тоже бы извинился бы получив 20-30 тон евриков,,,,ну а что извинился и дальше пошёл,,,

      3
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      Рейтинг: -1

      MU 007 > slavutiq70 14 минут назад

      уверен что за такое платят деньги?

      1
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      Рейтинг: +2236

      TOL47 > MU 007 12 минут назад

      Может борзыми щенками или другими ценностями.

      0
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      ...
      Рейтинг: +771

      acor94 > slavutiq70 9 минут назад

      А какие очки, можно уточнить? На результат матча ошибки не повлияли, только на счет

      0
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      Рейтинг: +10555

      slavutiq70 > MU 007 7 минут назад

      Больше чем,,,,,,другим не объяснить,,,

      0
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      Рейтинг: +10555

      slavutiq70 > acor94 2 минуты назад

      Любой забитый мяч может поменять всё,,,,если занимался сам спортом то поймёшь,,,А во вторых было две ошибки в пользу Зенита,,,,пенальти в ворота Оренбурга не было и не поставили пендаль на Барриосе,,,,уже счёт 1-1

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      Рейтинг: +6023

      ivanthebest 23 минуты назад

      Не беда, ведь на судей - газ и бабки у зины есть всегда!

      3
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      Рейтинг: +2475

      AtticusFinch 23 минуты назад

      Да там и без его ошибок Оренбург бы слил))Они и Сочи это фарм клуб Зенита - 12 очков отдадут в этом году Питеру.

      0
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      Рейтинг: +2236

      TOL47 > AtticusFinch 10 минут назад

      А если не отдадут? Ну и посмотрим , в Питере конечно труднее будет очки отобрать.

      0
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      Рейтинг: +419

      GSmall > TOL47 6 минут назад

      Да это всем ясно.Надеюсь в следующем году больше клубов будет в вышке ,лежащих под газпромом)Меньше конкуренция,больше титулов)))

      0
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      Рейтинг: +1222

      алдан2014 25 минут назад

      На колени поц!

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      Рейтинг: +2236

      TOL47 > алдан2014 22 минуты назад

      Толку то от преклонения, результат в таблице, ВАР не пугают, чтоб легче было нужный результат делать.

      0
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      Рейтинг: +56

      СвинкаСправедливости > TOL47 21 минуту назад

      Как же всё просто, оказывается. Результат ведь в таблице!

      0
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      Рейтинг: +2236

      TOL47 > СвинкаСправедливости 7 минут назад

      Лишь бы ошибки не были из тура в тур, помню КС сливали в ФНЛ так чистые голы отменяли несколько туров подряд... и всем пофиг было

      0
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      Рейтинг: +782

      Boeung777 26 минут назад

      Оренбургу не холодно не жарко от этих извинений

      1
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      Рейтинг: +3343

      nik55 26 минут назад

      бомжи---почему молчите

      0
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      Рейтинг: +2236

      TOL47 > nik55 24 минуты назад

      В ногу со свиньями идём, по вашим стопам

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      Рейтинг: +56

      СвинкаСправедливости > TOL47 20 минут назад

      Если бы вы шли по нашим стопам, вы бы тут просто как 11 Луческу ныли просто судейство ужасное.

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      Рейтинг: +2236

      TOL47 35 минут назад

      Где обещанный вар? Деньгу моют матч-откатом

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      Рейтинг: +10555

      slavutiq70 > TOL47 19 минут назад

      В матче ЦСКА -ЛОКО,,,,судья и с VAR накосячил круто,,,,

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      Рейтинг: +2236

      TOL47 > slavutiq70 13 минут назад

      Постарались наверное тоже, не просто так. Правила должны быть всем понятны и ответственность должна быть у судей... а у нас их не хватает, потому они спокойно творят что надо

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