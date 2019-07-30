Президент «Оренбурга»: «Предлагаем не назначать Карасева на наши матчи»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев выступил с предложением не назначать арбитра Сергея Карасева на матчи с участием приволжской команды.

«Если у Карасева, обслуживающего международные матчи, не сложились отношения с «Оренбургом», предлагаем не назначать его на наши матчи», – сказал Кияев.