Президент «Оренбурга»: «Предлагаем не назначать Карасева на наши матчи»

Ты команду лучше тренируй, а то каждый второй пас сопернику.
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев выступил с предложением не назначать арбитра Сергея Карасева на матчи с участием приволжской команды.
«Если у Карасева, обслуживающего международные матчи, не сложились отношения с «Оренбургом», предлагаем не назначать его на наши матчи», – сказал Кияев.
- Ранее президент «Оренбурга» анонсировал подачу жалобы на судейство в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита».
- Карасев допустил в этой встрече две серьезные ошибки, что подтвердил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
- Сам арбитр публично принес извинения «Оренбургу».