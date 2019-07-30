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    Президент «Оренбурга»: «Предлагаем не назначать Карасева на наши матчи»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев выступил с предложением не назначать арбитра Сергея Карасева на матчи с участием приволжской команды.

    «Если у Карасева, обслуживающего международные матчи, не сложились отношения с «Оренбургом», предлагаем не назначать его на наши матчи», – сказал Кияев.

    • Ранее президент «Оренбурга» анонсировал подачу жалобы на судейство в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита».
    • Карасев допустил в этой встрече две серьезные ошибки, что подтвердил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
    • Сам арбитр публично принес извинения «Оренбургу».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2374

      paracetamol 52 минуты назад

      Ты команду лучше тренируй, а то каждый второй пас сопернику.

      0
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      Рейтинг: +973

      ALEX ML 52 минуты назад

      Проблема не в судье

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