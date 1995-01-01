Cuatro: Суарес проигнорировал Гризманна на тренировке «Барсы»

Это нормально, так работает конкуренция. А что, Суарес должен к нему лезть целоваться?.. Хорошо, что не укусил, все знают, как он это делает.
По информации Cuatro, нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн избегали общения друг с другом на первой совместной тренировке в «Барселоне».
Уругваец поздоровался с французом перед тренировкой, однако во время занятий игроки даже не смотрели друг на друга. Суарес в основном общался с Жераром Пике, Гризманн – со своими партнерами по сборной Франции Самуэлем Умтити и Усманом Дембеле.
- Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в каталонский клуб 12 июля. «Барселона» заплатила за 28-летнего футболиста сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
- СМИ сообщали, что игроки «Барселоны» выступали против покупки Гризманна.
- Суарес ранее критиковал Гризманна за любовь к Уругваю.
Испанский частный телеканал общенационального эфирного вещания, запущенный в ноябре 2005 года. Доля зрительской аудитории на сегодняшний день составляет 5,3%.