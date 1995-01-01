Cuatro: Суарес проигнорировал Гризманна на тренировке «Барсы»

По информации Cuatro, нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн избегали общения друг с другом на первой совместной тренировке в «Барселоне».

Уругваец поздоровался с французом перед тренировкой, однако во время занятий игроки даже не смотрели друг на друга. Суарес в основном общался с Жераром Пике, Гризманн – со своими партнерами по сборной Франции Самуэлем Умтити и Усманом Дембеле.