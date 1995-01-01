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    Cuatro: Суарес проигнорировал Гризманна на тренировке «Барсы»

    По информации Cuatro, нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн избегали общения друг с другом на первой совместной тренировке в «Барселоне».

    Уругваец поздоровался с французом перед тренировкой, однако во время занятий игроки даже не смотрели друг на друга. Суарес в основном общался с Жераром Пике, Гризманн – со своими партнерами по сборной Франции Самуэлем Умтити и Усманом Дембеле.

    • Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в каталонский клуб 12 июля. «Барселона» заплатила за 28-летнего футболиста сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
    • СМИ сообщали, что игроки «Барселоны» выступали против покупки Гризманна.
    • Суарес ранее критиковал Гризманна за любовь к Уругваю.

    Источник: Cuatro

    Испанский частный телеканал общенационального эфирного вещания, запущенный в ноябре 2005 года. Доля зрительской аудитории на сегодняшний день составляет 5,3%.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13542

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Это нормально, так работает конкуренция. А что, Суарес должен к нему лезть целоваться?.. Хорошо, что не укусил, все знают, как он это делает.

      0
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      Рейтинг: +1388

      ItalianFootball 29 минут назад

      Ахахахахахаххахахах, не смотрели друг на друга ? Это как поняли ? Есть статистика векторов взглядов обоих ? А как насчет других 20-25 человек из команды ? Что за бред ????!!!!

      0
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      Рейтинг: +1048

      den161 > ItalianFootball 23 минуты назад

      видимо есть специально обученные люди, которые следят за взглядами )))))))

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      Рейтинг: +1615

      SarJr 40 минут назад

      Думаю, если все прям настолько плохо, то вальверде и месси наладят их взаимоотношения. И тот и тот умеют правильно говорить. Поэтому все будет норм

      0
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      Рейтинг: +1261

      алдан2014 45 минут назад

      Пошли группировки,похоже не до футбола будет.Мбаппе нужен,вот будущее!

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