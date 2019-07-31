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    Зидан: «Бэйл играл в гольф? Думаю, он тренировался»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что во время матча в Мюнхене нападающий Гарет Бэйл играл в гольф в Мадриде.

    «Бэйл играл в гольф? Я об этом ничего не знаю... Если вы спрашиваете, это наверняка произошло. Надеюсь, он тренировался в Мадриде. Посмотрим, когда вернемся в Испанию. Я не собираюсь запрещать ему что-либо делать. Посмотрим, что он делал в Мадриде. Он остался в Мадриде, чтобы тренироваться, и я думаю, что он тренировался», – сказал Зидан.

    Ранее испанское издание El Confidencial опубликовало фотографию, на которой нападающий Гарет Бэйл играет в гольф в окрестностях Мадрида во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом». После игры Зинедин Зидан сообщил, что футболист остался в Мадриде, потому что «нехорошо себя чувствовал».

    • Зидан заявлял, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
    • Игрок мог перейти в китайский «Цзянсу Сунин», но позже BBC сообщил, что «Реал» отменил трансфер.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1388

      ItalianFootball 29 минут назад

      С клюшкой.Тренировался в гольф. Уговорил.

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