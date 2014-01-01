Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    «Наполи» может заплатить 54 миллиона за Заха. Игроком интересуются «Арсенал» и «Эвертон»  

    «Наполи» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Вилфридом Заха. По информации Sky Sports, итальянский клуб готов заплатить 54,6 миллиона фунтов стерлингов за футболиста.

    Контракт с 26-летним футболистом истекает через четыре года. Ранее Sky Sports сообщил, что Заха уведомил клуб о желании уйти в другую команду. Им интересуются «Эвертон» и «Арсенал».

    • «Пэлас» запросил у «Арсенала» 80 миллионов фунтов стерлингов за Заха.
    • В прошлом сезоне нападающий провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru