«Наполи» может заплатить 54 миллиона за Заха. Игроком интересуются «Арсенал» и «Эвертон»  

«Наполи» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Вилфридом Заха. По информации Sky Sports, итальянский клуб готов заплатить 54,6 миллиона фунтов стерлингов за футболиста.

Контракт с 26-летним футболистом истекает через четыре года. Ранее Sky Sports сообщил, что Заха уведомил клуб о желании уйти в другую команду. Им интересуются «Эвертон» и «Арсенал».