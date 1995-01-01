Sky Sports: «Эвертон» проведет переговоры по трансферу Заха. Игроком интересуется «Арсенал»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может перейти в «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.
Ливерпульский клуб на этой неделе проведет переговоры по трансферу футболиста. Также игроком интересуется «Арсенал». «Пэлас» уже отклонил одно предложение лондонцев (40 миллионов фунтов стерлингов) и запросил 80 миллионов за Заха.
- По информации Sky Sports, Заха уведомил клуб о том, что хочет перейти в другую команду.
- Контракт Заха с клубом истекает в 2023 году.
- В прошлом сезоне нападающий провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.