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    Sky Sports: «Эвертон» проведет переговоры по трансферу Заха. Игроком интересуется «Арсенал»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может перейти в «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.

    Ливерпульский клуб на этой неделе проведет переговоры по трансферу футболиста. Также игроком интересуется «Арсенал». «Пэлас» уже отклонил одно предложение лондонцев (40 миллионов фунтов стерлингов) и запросил 80 миллионов за Заха.

    • По информации Sky Sports, Заха уведомил клуб о том, что хочет перейти в другую команду.
    • Контракт Заха с клубом истекает в 2023 году.
    • В прошлом сезоне нападающий провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.

    Источник: Sky Sports

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