Sky Sports: «Эвертон» проведет переговоры по трансферу Заха. Игроком интересуется «Арсенал»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может перейти в «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.

Ливерпульский клуб на этой неделе проведет переговоры по трансферу футболиста. Также игроком интересуется «Арсенал». «Пэлас» уже отклонил одно предложение лондонцев (40 миллионов фунтов стерлингов) и запросил 80 миллионов за Заха.