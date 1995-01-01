Sky Sports: Заха сказал «Кристал Пэлас», что хочет уйти из клуба. Игроком интересуется «Арсенал»

Ну игрок выше уровня КП, естественно ,если есть спрос то хочет уйти.
Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха хочет покинуть команду. Об этом сообщает Sky Sports.
Футболист сказал об этом клубу после того, как вернулся из расположения сборной Кот-д’Ивуара, за которую он играл на Кубке Африки.
Ранее Sky Sports сообщал, что футболистом интересуется «Арсенал». «Пэлас» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за трансфер.
- Контракт Заха с клубом истекает в 2023 году.
- В прошлом сезоне нападающий провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.