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    Sky Sports: Заха сказал «Кристал Пэлас», что хочет уйти из клуба. Игроком интересуется «Арсенал»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха хочет покинуть команду. Об этом сообщает Sky Sports.

    Футболист сказал об этом клубу после того, как вернулся из расположения сборной Кот-д’Ивуара, за которую он играл на Кубке Африки.

    Ранее Sky Sports сообщал, что футболистом интересуется «Арсенал». «Пэлас» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за трансфер.

    • Контракт Заха с клубом истекает в 2023 году.
    • В прошлом сезоне нападающий провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8130

      DeStar 55 минут назад

      Ну игрок выше уровня КП, естественно ,если есть спрос то хочет уйти.

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