Sky Sports: Заха сказал «Кристал Пэлас», что хочет уйти из клуба. Игроком интересуется «Арсенал»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха хочет покинуть команду. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист сказал об этом клубу после того, как вернулся из расположения сборной Кот-д’Ивуара, за которую он играл на Кубке Африки.

Ранее Sky Sports сообщал, что футболистом интересуется «Арсенал». «Пэлас» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за трансфер.