Sky Sports: «Кристал Пэлас» отказался включать игроков «Арсенала» в сделку по Заха. За игрока требуют 80 миллионов 

«Арсенал» интересуется форвардом «Кристал Пэлас» Вилфридом Заха.

По информации Sky Sports, в окружении игрока не уверены, сможет ли «Арсенал» заплатить требуемую сумму. По последним данным, «Пэлас» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста – вдвое больше, чем предложила команда Унаи Эмери.

«Арсенал» предложил включить в сделку своих игроков, но «Кристал Пэлас» отказался от этого.