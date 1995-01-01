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    Sky Sports: «Кристал Пэлас» отказался включать игроков «Арсенала» в сделку по Заха. За игрока требуют 80 миллионов 

    «Арсенал» интересуется форвардом «Кристал Пэлас» Вилфридом Заха.

    По информации Sky Sports, в окружении игрока не уверены, сможет ли «Арсенал» заплатить требуемую сумму. По последним данным, «Пэлас» запросил 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста – вдвое больше, чем предложила команда Унаи Эмери.

    «Арсенал» предложил включить в сделку своих игроков, но «Кристал Пэлас» отказался от этого.

    • Контракт Заха с клубом истекает в 2023 году.
    • В прошлом сезоне он провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.

    Источник: Sky Sports

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