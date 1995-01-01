«Арсенал» предложил 40 миллионов за Заха. «Кристал Пэлас» требует 80

«Арсенал» отправил «Кристал Пэлас» предложение по покупке полузащитника Вилфрида Заха за 40 миллионов фунтов. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации источника, «Пэлас» отклонил запрос и потребовал за игрока в два раза больше.

В прошлом сезоне воспитанник лондонского клуба забил 10 голов и отдал 10 ассистов в 36-ти матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Ранее стало известно, что 26-летний хавбек попросил клуб отпустить его.