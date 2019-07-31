Шюррле – третий чемпион мира в истории РПЛ

«Спартак» сегодня объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.

28-летний игрок – третий чемпиона мира в истории чемпионата России. В составе сборной Германии он завоевал золотые медали ЧМ-2014.

В настоящее время за «Локомотив» выступает центральный защитник Бенедикт Хеведес, также побеждавший с бундестим на чемпионате мира в 2014 году.

Еще один игрок из РПЛ, становившийся чемпионом мира, – левый защитник Роберто Карлос, который выступал за «Анжи» с февраля 2011-го по февраль 2012 года. В составе сборной Бразилии он выиграл ЧМ-2002.