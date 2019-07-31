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    Шюррле – третий чемпион мира в истории РПЛ

    «Спартак» сегодня объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.

    28-летний игрок – третий чемпиона мира в истории чемпионата России. В составе сборной Германии он завоевал золотые медали ЧМ-2014.

    В настоящее время за «Локомотив» выступает центральный защитник Бенедикт Хеведес, также побеждавший с бундестим на чемпионате мира в 2014 году.

    Еще один игрок из РПЛ, становившийся чемпионом мира, – левый защитник Роберто Карлос, который выступал за «Анжи» с февраля 2011-го по февраль 2012 года. В составе сборной Бразилии он выиграл ЧМ-2002.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      johnny983 2 минуты назад

      Мд-а... Без Роберто Карлоса футбол стал как-то скучнее, не знаю почему даже.

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      Рейтинг: +4822

      Антибиотик 15 минут назад

      Грустно. Покупаем пенсионеров в Европе, которые по мнению руководителей клубов играют лучше наших молодых соотечественников.

      0
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      Рейтинг: +2090

      Chesn0k 1 час назад

      уровень рпл

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