«Спартак» представил Шюррле роликом, где полузащитник забивает ЦСКА в Лиге чемпионов

«Спартак» сегодня объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.

Москвичи представили 28-летнего игрока видео, в которое включили его голы в ворота ЦСКА.

С начала 2015-го по середину 2016 года футболист играл в «Вольфсбурге». 25 ноября 2015 года немец забил два гола в ворота армейцев в выездном матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, принеся своей команде победу со счетом 2:0.