«Спартак» представил Шюррле роликом, где полузащитник забивает ЦСКА в Лиге чемпионов

Раньше он был хорош
«Спартак» сегодня объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.
Москвичи представили 28-летнего игрока видео, в которое включили его голы в ворота ЦСКА.
С начала 2015-го по середину 2016 года футболист играл в «Вольфсбурге». 25 ноября 2015 года немец забил два гола в ворота армейцев в выездном матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, принеся своей команде победу со счетом 2:0.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Также немец играл за «Майнц», «Байер» и «Челси».
- Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 мяча.