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    «Спартак» представил Шюррле роликом, где полузащитник забивает ЦСКА в Лиге чемпионов

    «Спартак» сегодня объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле.

    Москвичи представили 28-летнего игрока видео, в которое включили его голы в ворота ЦСКА.

    С начала 2015-го по середину 2016 года футболист играл в «Вольфсбурге». 25 ноября 2015 года немец забил два гола в ворота армейцев в выездном матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, принеся своей команде победу со счетом 2:0.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Также немец играл за «Майнц», «Байер» и «Челси».
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 мяча.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +258

      Mister_Tomsk 2 минуты назад

      Раньше он был хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3781

      ivany4 36 минут назад

      Самое эффектное - концовка ролика.
      Ну а что он себя представляет сейчас, посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2720

      САДЫЧОК 38 минут назад

      Шюррле не плох ! Удачи , ему в Спартаке !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1823

      InterMilLano1908 40 минут назад

      Ну хоть так Спартак посмотрит на ЛЧ, в реале им лет 15 ждать что бы опять там сыграть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1147

      CSKA №1 44 минуты назад

      Ну посмотрим!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      ramos6548 46 минут назад

      С этого года и представления стали в Спартаке лучше. Изменения в клубе на лицо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      seth343 49 минут назад

      Норм голы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1665

      Ubuntu 50 минут назад

      Больше у него это не выйдет

      3
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