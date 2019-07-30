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    Варан – после поражения от «Тоттенхэма»: «В 2017-м мы тоже много проигрывали перед сезоном, а потом выиграли ЛЧ»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился эмоциями после поражения от «Тоттенхэма» в полуфинале товарищеского турнира Audi Cup.

    «Я понимаю ожидания болельщиков. Мы стараемся усерднее делать свою работу. Уделяем большое внимание физической подготовке и тактике. Нужно сохранять спокойствие и верить в то, что проделанная работа затем принесет результат.

    Мы поработаем над ошибками и станем лучше. Я тоже хочу, чтобы наш клуб выигрывал и осознаю чувства тех, кто требует того же самого. Когда начнется официальный сезон, все будет по-другому. В 2017-м мы тоже проигрывали перед сезоном, а потом выиграли Лигу чемпионов.

    В игре против «Атлетико» мы не сражались по-настоящему, но сегодня было по-другому. Уверен, что мы исправимся. У нас есть потенциал, а Зидан понимает, что с этим нужно делать», – заявил защитник.

    • «Реал» проиграл два последних товарищеских матча – против «Атлетико» (3-7) и против «Тоттенхэма» (0:1).
    • Сегодня мадридцы сыграют в матче за 3-е место Audi Cup с «Фенербахче».
    • Первый матч чемпионата Испании для «Реала» стартует 17 августа против «Сельты».

    Источник: Marca

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