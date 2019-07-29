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    Широков: «Спартаку» можно попробовать на фарт сменить тренера»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался об игре столичной команды на старте сезона-2019/20.

    «Я не вижу, что хочет Кононов. Осенью – еще ладно, можно было говорить о том, что он только пришел, мало времени. Но потом была зима и вся весна. Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.

    Есть ли смысл менять тренера на старте сезона? Однажды, сделав такое, они стали чемпионами. Может оказаться действенным, на фарт можно попробовать. Тогда Каррера уже был в системе клуба. Может, и сейчас в тренерском штабе есть кто-то, кем можно заменить Кононова», – сказал Широков.

    • «Спартак» в трех стартовых турах набрал четыре очка.
    • Команда минимально победила «Сочи», сыграла вничью с «Ростовом» и уступила «Тамбову».
    • В турнирной таблице РПЛ москвичи занимают 10-е место.

    Источник: Sport24

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