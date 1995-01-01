«Зенит» готов платить Малкому 6,5 миллиона в год

Опять утка, з/п как Халку, но Малком даже и близко не уровня Халка. Сколько уток уже можно за сегодняшний день на одной теме?
«Зенит» ведет переговоры с вингером «Барселоны» Малкомом об условиях личного контракта, сообщает Goal.com.
По информации источника, петербургский клуб готов платить бразильцу 6,5 миллиона евро в год. Сейчас футболист зарабатывает 4 миллиона.
Ранее стало известно, что речь идет о соглашении сроком на пять лет.
Betting Insider утверждает, что действующий чемпион России предложил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов евро. Однако президент «Зенита» Александр Медведев данную информацию опроверг.
- Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
- В дебютном сезоне бразилец провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.