«Зенит» готов платить Малкому 6,5 миллиона в год

«Зенит» ведет переговоры с вингером «Барселоны» Малкомом об условиях личного контракта, сообщает Goal.com.

По информации источника, петербургский клуб готов платить бразильцу 6,5 миллиона евро в год. Сейчас футболист зарабатывает 4 миллиона.

Ранее стало известно, что речь идет о соглашении сроком на пять лет.

Betting Insider утверждает, что действующий чемпион России предложил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов евро. Однако президент «Зенита» Александр Медведев данную информацию опроверг.