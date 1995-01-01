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    «Зенит» готов платить Малкому 6,5 миллиона в год

    «Зенит» ведет переговоры с вингером «Барселоны» Малкомом об условиях личного контракта, сообщает Goal.com.

    По информации источника, петербургский клуб готов платить бразильцу 6,5 миллиона евро в год. Сейчас футболист зарабатывает 4 миллиона.

    Ранее стало известно, что речь идет о соглашении сроком на пять лет.

    Betting Insider утверждает, что действующий чемпион России предложил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов евро. Однако президент «Зенита» Александр Медведев данную информацию опроверг.

    • Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
    • В дебютном сезоне бразилец провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4116

      GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

      Опять утка, з/п как Халку, но Малком даже и близко не уровня Халка. Сколько уток уже можно за сегодняшний день на одной теме?

      0
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      Рейтинг: +8176

      DeStar 45 минут назад

      да.. с такими бабками против зенита никому тягаться не удастся. Хотя до этого как-то умудрялись , то цска то локо и даже спартак вон разок.

      1
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      Рейтинг: +234

      Dguffin 1 час назад

      Что-то слабо верится что ему будут платить больше чем Халку. Если будут вообще

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