Журналист Скира: «Зенит» предложил Малкому пятилетний контракт. Игрок готов переехать в Россию»

Как сообщалось ранее, «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере нападающего Малкома.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, петербуржцы предложили 22-летнему игроку контракт сроком до 2024 года. Бразилец выразил готовность продолжить карьеру в России.

Как утверждает Скира, сделка близится к завершению.