Журналист Скира: «Зенит» предложил Малкому пятилетний контракт. Игрок готов переехать в Россию»

пусть лучше Халка возьмут, чем эта темная лошадка
Как сообщалось ранее, «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере нападающего Малкома.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, петербуржцы предложили 22-летнему игроку контракт сроком до 2024 года. Бразилец выразил готовность продолжить карьеру в России.
Как утверждает Скира, сделка близится к завершению.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
- Контракт форварда с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (39 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.