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    Журналист Скира: «Зенит» предложил Малкому пятилетний контракт. Игрок готов переехать в Россию»

    Как сообщалось ранее, «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере нападающего Малкома.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, петербуржцы предложили 22-летнему игроку контракт сроком до 2024 года. Бразилец выразил готовность продолжить карьеру в России.

    Как утверждает Скира, сделка близится к завершению.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
    • Контракт форварда с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (39 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1401

      andrej-lucevich 4 минуты назад

      пусть лучше Халка возьмут, чем эта темная лошадка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10100

      Garrincha58 7 минут назад

      байки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5443

      piligrim1986 28 минут назад

      просто шикарный поворот в карьере))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1093

      Dizayner 35 минут назад

      нафига им это бревно?))

      1
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      Рейтинг: +62

      Goldstream 35 минут назад

      Для этого стоимость акций Газпрома подняли, теперь можно и потратить)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1728

      Masteralex 50 минут назад

      подумаешь 50-60 лямов евро, годовой бюджет половины клубов РФПЛ вместе взятых, для Зенита это мелочи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2352

      paracetamol > Masteralex 49 минут назад

      Завидуй молча. Зенит - суперклуб, а не свинарник какой!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +395

      GSmall > paracetamol 44 минуты назад

      Эт точно

      1
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      Рейтинг: +268

      Shotlandets86 > paracetamol 39 минут назад

      "суперклуб", ору!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      GSmall 1 час назад

      Хаааааалелуя)

      1
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