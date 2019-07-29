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    Рахимов – после поражения от «Рубина»: «Нужно покрепче закрутить гайки»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

    «Надо забивать. У нас были моменты в первом тайме. Нападающие били в руки вратарю или мимо ворот. Нужно реализовывать моменты, а мы сами привозим себе гол. Ошибка в центре поля – получили гол.

    Ничто не предвещало результата 0:1 по второму тайму. Претензий нет по организации и самоотдаче. Сами себе привозим – отсюда поражение, нужно покрепче закрутить гайки», – сказал Рахимов.

    • «Ахмат» в стартовых трех турах одержал одну победу и потерпел два поражения.
    • Грозненская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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