Рахимов – после поражения от «Рубина»: «Нужно покрепче закрутить гайки»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Надо забивать. У нас были моменты в первом тайме. Нападающие били в руки вратарю или мимо ворот. Нужно реализовывать моменты, а мы сами привозим себе гол. Ошибка в центре поля – получили гол.

Ничто не предвещало результата 0:1 по второму тайму. Претензий нет по организации и самоотдаче. Сами себе привозим – отсюда поражение, нужно покрепче закрутить гайки», – сказал Рахимов.