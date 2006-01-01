Быстров: «Кононова в «Спартаке» могут сменить Аленичев, Шалимов. Я тоже готов»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал текущую ситуацию в московском клубе.

«Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.

Кто мог бы сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов», – сказал Быстров.