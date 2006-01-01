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    Быстров: «Кононова в «Спартаке» могут сменить Аленичев, Шалимов. Я тоже готов»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал текущую ситуацию в московском клубе.

    «Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.

    Кто мог бы сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов», – сказал Быстров.

    • «Спартак» в трех стартовых турах набрал четыре очка.
    • Команда минимально победила «Сочи», сыграла вничью с «Ростовом» и уступила «Тамбову».
    • Контракт Кононова с клубом истекает следующим летом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1001

      Фан666 3 минуты назад

      А как же Бердыев? Как же без него то

      1
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      Рейтинг: +471

      ААМ 21 минуту назад

      Только Быстрова СПАМу не хватало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6148

      silver29 26 минут назад

      Да видел это заявление на Матч-ТВ, там еще Аршавин пискляво вякнул что вторым к быстрому кержа надо взять, приколисты зенькины.

      1
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      Рейтинг: +3480

      SPACE TRUCKIN 35 минут назад

      смена тренера ни к чему хорошему не приведёт...Аленичев был ... Шалимов быков не потянул...надо с головы начинать уже...

      0
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      Рейтинг: +2525

      arzamas 49 минут назад

      Дайте Кононову поработать. Олегаверим.!)))

      0
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      Рейтинг: +112

      alexeyyankin777 53 минуты назад

      Отличный выбор :) Володя повеселил :) Неплохая самоирония, если сравнил себя с Аленичевым и Шалимовым (именно тренерами) :)

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      Рейтинг: +2525

      arzamas > alexeyyankin777 48 минут назад

      Чем Быстров хуже?

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      Рейтинг: +6148

      silver29 > arzamas 27 минут назад

      рожей хитро-продажной

      1
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      Рейтинг: +123

      Olymp2 54 минуты назад

      От это да! Быстров - тренер..,как бы чего от смеха не случилось

      0
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      Рейтинг: +18257

      oyabun 1 час назад

      Спасибо, не утруждайтесь. Все трое. При всем уважении как к футболистам, тренера пока не очень.

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      Рейтинг: +379

      СМЕРШiРУ 1 час назад

      Новое шоу - Выбери своего тренера для Спартака!!!!!!
      Аленичев Шалимов Бердыев Быстров Блан Гатузо Каррера Пилипчук ......
      Предлагаем и выбираем))))))))))))0

      0
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      Рейтинг: +1262

      Валерий1965 1 час назад

      Молодец Владимир!)))) Действительно - разницы нет)

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