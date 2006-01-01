Быстров: «Кононова в «Спартаке» могут сменить Аленичев, Шалимов. Я тоже готов»

А как же Бердыев? Как же без него то
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал текущую ситуацию в московском клубе.
«Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.
Кто мог бы сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов», – сказал Быстров.
- «Спартак» в трех стартовых турах набрал четыре очка.
- Команда минимально победила «Сочи», сыграла вничью с «Ростовом» и уступила «Тамбову».
- Контракт Кононова с клубом истекает следующим летом.