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    Медведев: «Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому перейти в «Зенит»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о нападающем «Барселоны» Малкоме.

    Ранее руководитель петербуржцев сообщил, что клуб ведет переговоры с каталонцами о трансфере 22-ленего игрока.

    «Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне».

    «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», – сказал Медведев.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
    • Контракт бразильца с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4228

      Агасфер 6 минут назад

      ...о чём не преминули доложить лично Медведеву,претендующему теперь на место главного инсайдера,отодвинув начальственным локтем одного товарища из "армянского радио".

      0
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      Рейтинг: +413

      Ганнибал Лектор 25 минут назад

      На самом деле радует, что легионеры хвалят и советуют нашу страну и наш чемпионат. А не как в свое время псевдороссиянин Питер "Оденьстрингие", сделавший имя в Локомотиве, в канун выбора страны-хозяйки чемпионата Мира-2018 вылил на нашу страну ведро дерьма в угоду англичанам.

      По теме - игрок невероятно крутой дриблер, молодой и перспективный. Другой вопрос что в условиях лимита в матчах РПЛ он посадит на лавку кого-то из компании "Сантос-Иванович-Дриусси". Тупо потому, что без Барриоса, Ракицкого и Азмуна - зимних покупок Семака сейчас Зенит представить себе сложно.

      0
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      Рейтинг: +4104

      GoldPlayFIFARus9 > Ганнибал Лектор 5 минут назад

      Дриусси слабоват, пусть на подменесидит. Мака на продажу, Ригони за ним же, Нобоа, Кранневитера, Мевлю... И вот уже легов подраскидали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2920

      h3LL1k 49 минут назад

      Александр Медведев год рождения 1995 вы чё угораете ? XD

      0
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      Рейтинг: +4104

      GoldPlayFIFARus9 > h3LL1k 8 минут назад

      1955

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      Рейтинг: +89

      klukva 53 минуты назад

      Раньше в Анжи было выгодно советовать)

      1
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      Рейтинг: +121

      Olymp2 56 минут назад

      Лучше сразу в Китай, как Файл, но того тормознули

      2
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      Рейтинг: +121

      Olymp2 > Olymp2 56 минут назад

      Пардон как Бейл

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