Медведев: «Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому перейти в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о нападающем «Барселоны» Малкоме.

Ранее руководитель петербуржцев сообщил, что клуб ведет переговоры с каталонцами о трансфере 22-ленего игрока.

«Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне».

«Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», – сказал Медведев.