Медведев: «Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому перейти в «Зенит»

...о чём не преминули доложить лично Медведеву,претендующему теперь на место главного инсайдера,отодвинув начальственным локтем одного товарища из "армянского радио".
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о нападающем «Барселоны» Малкоме.
Ранее руководитель петербуржцев сообщил, что клуб ведет переговоры с каталонцами о трансфере 22-ленего игрока.
«Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне».
«Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», – сказал Медведев.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
- Контракт бразильца с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.