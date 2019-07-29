Английский футболист завершил карьеру в 28 лет из-за проявлений расизма. Он заявил, что это нанесло вред его психике

Паренек похоже белый - у них там расизм наоборот, белым не продохнуть, чего не так пукнешь - все, расист!
Нападающий «Колчестер Юнайтед» Марвин Сорделл объявил о завершении карьеры.
По словам 28-летнего футболиста, он принял такое решение из-за постоянных проявлений расизма по отношению к себе, что негативно сказалось на его психическом здоровье.
«Я неоднократно становился жертвой расизма и был свидетелем издевательств и словесного насилия. Я пережил страдание, которому мы подвергаемся, и считаю, что это нанесло большой ущерб моему психическому здоровью.
Вот причины, которые заставили меня принять решение покинуть футбол и полюбить его так, как мне не удавалось это сделать в последние годы», – написал Сорделл в инстаграме.
- В своей карьере англичанин также выступал за «Уотфорда», «Болтон», «Чарльтон» и «Бернли».
- Сорделл провел на клубном уровне 321 официальный матч, забил 68 голов и сделал 27 результативных передач.