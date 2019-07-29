Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Английский футболист завершил карьеру в 28 лет из-за проявлений расизма. Он заявил, что это нанесло вред его психике

    Нападающий «Колчестер Юнайтед» Марвин Сорделл объявил о завершении карьеры.

    По словам 28-летнего футболиста, он принял такое решение из-за постоянных проявлений расизма по отношению к себе, что негативно сказалось на его психическом здоровье.

    «Я неоднократно становился жертвой расизма и был свидетелем издевательств и словесного насилия. Я пережил страдание, которому мы подвергаемся, и считаю, что это нанесло большой ущерб моему психическому здоровью.

    Вот причины, которые заставили меня принять решение покинуть футбол и полюбить его так, как мне не удавалось это сделать в последние годы», – написал Сорделл в инстаграме.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Olymp2 59 минут назад

      Паренек похоже белый - у них там расизм наоборот, белым не продохнуть, чего не так пукнешь - все, расист!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Mityai90 1 час назад

      Англичане какие-то обиженки, вечно ноют про расизм... Странно что не русских обвинил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +391

      GSmall > Mityai90 1 час назад

      Ну это русские рассисты были.Просто новость искоженая)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72740
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru