«Милан» планирует побороться за Эриксена

«Милан» стал очередным претендентом на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании датского хавбека наряду с «Реалом», «Атлетико», «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».