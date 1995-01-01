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    «Милан» планирует побороться за Эриксена

    «Милан» стал очередным претендентом на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании датского хавбека наряду с «Реалом», «Атлетико», «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

    • В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 100 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7678

      Cules2013 59 минут назад

      Пффф, Милан у которого такие серьёзные проблемы с ФФП, что пришлось добровольно отказаться от участия в еврокубках дабы сэкономить денег? что за чушь... какие нафиг 100 млн, там и 10 могут не найти.

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