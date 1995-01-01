«Милан» планирует побороться за Эриксена

Пффф, Милан у которого такие серьёзные проблемы с ФФП, что пришлось добровольно отказаться от участия в еврокубках дабы сэкономить денег? что за чушь... какие нафиг 100 млн, там и 10 могут не найти.
«Милан» стал очередным претендентом на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании датского хавбека наряду с «Реалом», «Атлетико», «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».
- В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 100 миллионов евро.