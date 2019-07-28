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    Kicker: «Динамо» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для форварда «Боруссии» Филиппа

    Ранее сообщалось, что форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может перейти в «Динамо». В Германии эта информация подтверждается.

    Как пишет Kicker, на нападающего претендует и «Айнтрахт», однако наиболее вероятный вариант именно московский клуб. Сумма сделки должна составить порядка 20 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.

    Источник: Kicker

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    28.07.2019 23:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +865

      GermanVo 41 минуту назад

      Динамо и так уже подписало кучу игроков. Что там за кашу они собираются варить. Какое-то тупое скупание того, кто пойдёт.

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      Рейтинг: +273

      Сенситив 43 минуты назад

      судя по сумме сделки, вот они где, откаты, динамовские манагеры дождались, потирают потные ручки, ни на что другое этот отстой в команде не нужен, как-то так...))

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      Рейтинг: +546

      polozovs 1 час назад

      2 гола за 23 Матча ??? Лучше тогда Погребника или заболотного купить. )))))

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      Рейтинг: +757

      Boeung777 1 час назад

      20 млн? Не хера себе.

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