Kicker: «Динамо» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для форварда «Боруссии» Филиппа

Ранее сообщалось, что форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может перейти в «Динамо». В Германии эта информация подтверждается.

Как пишет Kicker, на нападающего претендует и «Айнтрахт», однако наиболее вероятный вариант именно московский клуб. Сумма сделки должна составить порядка 20 миллионов евро.