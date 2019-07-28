Kicker: «Динамо» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для форварда «Боруссии» Филиппа

Динамо и так уже подписало кучу игроков. Что там за кашу они собираются варить. Какое-то тупое скупание того, кто пойдёт.
Ранее сообщалось, что форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может перейти в «Динамо». В Германии эта информация подтверждается.
Как пишет Kicker, на нападающего претендует и «Айнтрахт», однако наиболее вероятный вариант именно московский клуб. Сумма сделки должна составить порядка 20 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
- Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.