Sky Sport: «Динамо» ведет переговоры с «Боруссией» о трансфере Филиппа. Дортмундцы требуют 20 миллионов

«Динамо» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Максимилианом Филиппом.

По информации Sky Sport Deutschland, москвичи ведут подробные переговоры с немецким клубом о трансфере 25-летнего игрока.

Дортмундцы требуют за футболиста около 20 миллионов евро.

Хавбека также хотели приобрести франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург».