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    Sky Sport: «Динамо» ведет переговоры с «Боруссией» о трансфере Филиппа. Дортмундцы требуют 20 миллионов

    «Динамо» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Максимилианом Филиппом.

    По информации Sky Sport Deutschland, москвичи ведут подробные переговоры с немецким клубом о трансфере 25-летнего игрока.

    Дортмундцы требуют за футболиста около 20 миллионов евро.

    Хавбека также хотели приобрести франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург».

    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.

    Источник: Sky Sport Deutschland

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +989

      lek! 26 минут назад

      Как бы не наступили на те же грабли , и через пару лет лопнет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2944

      Viper for CSKA 1 час назад

      Крутовато для только строящегося Динамо. Вряд ли он решит перейти. Что Айнтрахт, что Вольфсбург - значительно предпочтительнее. К тому же, волки богаче, да и франкфуртцы денег заработали за это ТО, и нап им необходим не меньше, чем Динамо. Так что москвичам имеет смысл поискать более молодого и менее раскрученного игрока.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5801

      FanatSerj 1 час назад

      что то через чур жирно даже для ВТБ, да и нап то нужен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Olymp2 1 час назад

      Нужен нап!

      0
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      ...
      Рейтинг: +694

      VAD07 > Olymp2 54 минуты назад

      Клинтон это не нап?

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