Sky Sport: «Динамо» ведет переговоры с «Боруссией» о трансфере Филиппа. Дортмундцы требуют 20 миллионов

Как бы не наступили на те же грабли , и через пару лет лопнет .
«Динамо» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Максимилианом Филиппом.
По информации Sky Sport Deutschland, москвичи ведут подробные переговоры с немецким клубом о трансфере 25-летнего игрока.
Дортмундцы требуют за футболиста около 20 миллионов евро.
Хавбека также хотели приобрести франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург».
- В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
- Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.