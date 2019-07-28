Агент Бэйла: «Зидан не любит Гарета»

Значит, свадьбы не будет?!
Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал, почему его клиент может покинуть клуб из Мадрида.
Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.
«Все просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было», – сказал агент.
- Сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересованы китайские клубы.
- Сегодня появилась информация, что игрок останется в «Реале».
Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала»