Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Агент Бэйла: «Зидан не любит Гарета»

    Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал, почему его клиент может покинуть клуб из Мадрида.

    Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.

    «Все просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было», – сказал агент.

    • Сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересованы китайские клубы.
    • Сегодня появилась информация, что игрок останется в «Реале».

    Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала»

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Yev 2 часа назад

      Значит, свадьбы не будет?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1091

      Dizayner 2 часа назад

      вот интересно, сколько времени это все продолжается, но бэйл молчит как рыба))) все агент шпарит за него)) а че у самого душка не хватает, или как?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72739
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru