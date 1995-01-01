РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал» благодаря голам Еременко, Ионова и Шомуродова

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«Ростов» одержал победу над «Арсеналом» в игре третьего тура РПЛ.
Голами в составе ростовчан отметились полузащитники Роман Еременко и Алексей Ионов и нападающий Эльдор Шомуродов. За туляков забили форвард Евгений Луценко и хавбек Горан Чаушич.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Еременко, 21; 0:2 – Ионов, 49; 1:2 – Луценко, 67; 1:3 – Шомуродов, 81; 2:3 – Чаушич, 90+5.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий (Банда, 79), Лесовой, Чаушич, Костадинов (Горбатенко, 72), Луценко.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян (Зуев, 70), Еременко, Попов (Глебов, 69), Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 84).
Предупреждения: Григалава, 10; Ломовицкий, 37; Горбатенко, 80 – Козлов, 27; Попов, 47; Байрамян, 58;