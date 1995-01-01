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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал» благодаря голам Еременко, Ионова и Шомуродова

    «Ростов» одержал победу над «Арсеналом» в игре третьего тура РПЛ.

    Голами в составе ростовчан отметились полузащитники Роман Еременко и Алексей Ионов и нападающий Эльдор Шомуродов. За туляков забили форвард Евгений Луценко и хавбек Горан Чаушич.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Еременко, 21; 0:2 – Ионов, 49; 1:2 – Луценко, 67; 1:3 – Шомуродов, 81; 2:3 – Чаушич, 90+5.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий (Банда, 79), Лесовой, Чаушич, Костадинов (Горбатенко, 72), Луценко.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян (Зуев, 70), Еременко, Попов (Глебов, 69), Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 84).

    Предупреждения: Григалава, 10; Ломовицкий, 37; Горбатенко, 80 – Козлов, 27; Попов, 47; Байрамян, 58;

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +127

      Olymp2 18 минут назад

      Отдали должок

      1
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      Рейтинг: +10080

      Garrincha58 30 минут назад

      Ростов силён вот так надо атаковать господин Семак учись у Карпина

      1
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      Рейтинг: +881

      Sviro 53 минуты назад

      Молодцы ростовчане: показали КрыСоведам, что Арсенал можно обыгрывать даже у них дома, а не сливать игру не стыдясь своих болельщиков дома.

      1
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      Рейтинг: +982

      Фан666 1 час назад

      Тула по стопам прошлогодней УФЫ ПОЙДЁТ ПоХОЖЕ. Не потянет

      0
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      Рейтинг: +597

      Muboraksho 1 час назад

      В матче ЦСКА с Локомотивом голов будет много. Но кто победит? Наверное Локо...

      0
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      Рейтинг: +597

      Muboraksho 1 час назад

      ЗЕНИТ С ПОБЕДОЙ,

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      Рейтинг: +597

      Muboraksho 1 час назад

      Ростов очень неплохо смотрелся в атаке. ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ,

      1
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      Рейтинг: +2867

      BarStep 1 час назад

      Вот такое распределение команд в таблице, хотелось бы видеть после последнего тура РПЛ ))) Или скорее всего поменять Краснодар с Ростовом. Ну а так в целом норм на мой взгляд..

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      Рейтинг: +454

      ААМ 1 час назад

      Молодец Ростов. Молодец Карпин!

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      Рейтинг: +347

      Ростов рулит. 1 час назад

      Как всегда играли первый там отлично, 2:0. Во втором начали косячить, особенно в конце. Ну не хотят играть весь матч до конца. Это часто и губило Ростов. Спасибо Лёше что 3-й забил.

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