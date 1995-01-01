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    Calciomercato: Наингголан может перейти в «Кальяри». Игрока хочет арендовать «Зенит»

    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «Кальяри», сообщает Calciomercato.

    Руководство миланцев сообщило 31-летнему игроку, что он не входит в планы клуба на ближайший сезон. Теперь бельгиец рассматривает различные варианты. «Кальяри» – один из них.

    Тем не менее Наингголан пока не спешит принимать решение, так как надеется получить предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Если такового не поступит, хавбек перейдет в «Кальяри».

    • Полузащитник уже играл за команду с Сардинии с 2010-го по 2014 год.
    • Ранее сообщалось, что Наингголана хочет арендовать «Зенит».

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4953

      Сильвербой 1 час назад

      Для нашего "болота" это был бы однозначно топ-трансфер от Зенита, но насколько он мотивирован это уже другой вопрос!

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