Calciomercato: Наингголан может перейти в «Кальяри». Игрока хочет арендовать «Зенит»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «Кальяри», сообщает Calciomercato.

Руководство миланцев сообщило 31-летнему игроку, что он не входит в планы клуба на ближайший сезон. Теперь бельгиец рассматривает различные варианты. «Кальяри» – один из них.

Тем не менее Наингголан пока не спешит принимать решение, так как надеется получить предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Если такового не поступит, хавбек перейдет в «Кальяри».