Calciomercato: Наингголан может перейти в «Кальяри». Игрока хочет арендовать «Зенит»

Для нашего "болота" это был бы однозначно топ-трансфер от Зенита, но насколько он мотивирован это уже другой вопрос!
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «Кальяри», сообщает Calciomercato.
Руководство миланцев сообщило 31-летнему игроку, что он не входит в планы клуба на ближайший сезон. Теперь бельгиец рассматривает различные варианты. «Кальяри» – один из них.
Тем не менее Наингголан пока не спешит принимать решение, так как надеется получить предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Если такового не поступит, хавбек перейдет в «Кальяри».
- Полузащитник уже играл за команду с Сардинии с 2010-го по 2014 год.
- Ранее сообщалось, что Наингголана хочет арендовать «Зенит».