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    «Эвертон» продолжает переговоры с «Ювентусом» по Кену. Ливерпульский клуб ищет замену Лукману

    «Эвертон» может подписать нападающего «Ювентуса» Мойзе Кена. Об этом сообщает Sky Sports.

    Итальянский клуб запросил 40 миллионов евро за игрока и право обратного выкупа, прописанное в контракте. Сообщается, что «Эвертон» ищет замену нападающему Адемоле Лукману, который вернулся в «РБ Лейпциг».

    • Впервые о переговорах между клубами сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.
    • В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
    • Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3022

      dinar7777dinar 53 минуты назад

      Эвертон райола вас выдоит . Этот уголёк того не стоит .

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