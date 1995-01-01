«Эвертон» продолжает переговоры с «Ювентусом» по Кену. Ливерпульский клуб ищет замену Лукману

«Эвертон» может подписать нападающего «Ювентуса» Мойзе Кена. Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский клуб запросил 40 миллионов евро за игрока и право обратного выкупа, прописанное в контракте. Сообщается, что «Эвертон» ищет замену нападающему Адемоле Лукману, который вернулся в «РБ Лейпциг».