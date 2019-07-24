Журналист Скира: «Эвертон» предложил 35 миллионов за Кена, «Ювентус» хочет 40 миллионов 

«Эвертон» интересуется нападающим «Ювентуса» Мойзе Кеном.

Журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщает в своем твиттере, что английский клуб предложил 35 миллионов евро за футболиста. «Ювентус» хочет получить 40 миллионов, а также настаивает на пункте в контракте, по которому игрока можно будет выкупить назад.