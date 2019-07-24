Журналист Скира: «Эвертон» предложил 35 миллионов за Кена, «Ювентус» хочет 40 миллионов 

«Эвертон» интересуется нападающим «Ювентуса» Мойзе Кеном.
Журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщает в своем твиттере, что английский клуб предложил 35 миллионов евро за футболиста. «Ювентус» хочет получить 40 миллионов, а также настаивает на пункте в контракте, по которому игрока можно будет выкупить назад.
- В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
- Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.
Источник: Твиттер Николы Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (38,9 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.