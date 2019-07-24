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    Журналист Скира: «Эвертон» предложил 35 миллионов за Кена, «Ювентус» хочет 40 миллионов 

    «Эвертон» интересуется нападающим «Ювентуса» Мойзе Кеном.

    Журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщает в своем твиттере, что английский клуб предложил 35 миллионов евро за футболиста. «Ювентус» хочет получить 40 миллионов, а также настаивает на пункте в контракте, по которому игрока можно будет выкупить назад.

    • В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
    • Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.

    Источник: Твиттер Николы Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (38,9 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе. 

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    24.07.2019 23:59
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