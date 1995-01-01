РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи», у Игнатьева дубль

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:0. Два гола забил форвард Иван Игнатьев, один мяч на счету Магодмеда-Шапи Сулейманова.

На 78-й минуте встречи защитник гостей Эльмир Набиуллин получил красную карточку.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 14; 2:0 – Игнатьев, 42; 3:0 – Сулейманов, 80.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Намли (Сулейманов, 62), Вилена, Вандерсон, Ари (Берг, 74), Игнатьев (Ольссон, 68).

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Калугин, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, Песегов (Померко, 62), Цаллагов (Казаев, 86), Мостовой, Полоз (Лагатор, 81).

Предупреждения: Ари, 32; Камболов, 87 – Набиуллин, 25; Цаллагов, 53.

Удаление: нет – Набиуллин, 78.

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