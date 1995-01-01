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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи», у Игнатьева дубль

    «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:0. Два гола забил форвард Иван Игнатьев, один мяч на счету Магодмеда-Шапи Сулейманова.

    На 78-й минуте встречи защитник гостей Эльмир Набиуллин получил красную карточку.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 14; 2:0 – Игнатьев, 42; 3:0 – Сулейманов, 80.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Намли (Сулейманов, 62), Вилена, Вандерсон, Ари (Берг, 74), Игнатьев (Ольссон, 68).

    «Сочи»: Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Калугин, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, Песегов (Померко, 62), Цаллагов (Казаев, 86), Мостовой, Полоз (Лагатор, 81).

    Предупреждения: Ари, 32; Камболов, 87 – Набиуллин, 25; Цаллагов, 53.

    Удаление: нет – Набиуллин, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1586

      Леха из Твери 8 минут назад

      У Вилены ударчик неплохой. После инфаркта Касильяс может и не поймать...А Шапи четко исполнил, наверное, сам не ожидал.

      0
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      Рейтинг: +6362

      Вомбат 30 минут назад

      Так играть (и это без Классона, Газинского и недавно ушедших!) для ФК Краснодар - стиль жизни. А у моего Зенита такая игра - всего лишь редкие эпизоды, хотя в принципе Зенит может смотреться не хуже. Но увы - в Питере другая клубная философия. Северная. Посмотрим по результатам игр в ЛЧ, какая будет успешнее.

      0
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      Рейтинг: -220

      DonBaton 30 минут назад

      Это не ущербные выиграли,а Сочи проиграл

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      Рейтинг: -4290

      morgan59 > DonBaton 19 минут назад

      Если я правильно тебя понял, прекрасная команда Сочи, потерпела крупное поражение от какой т о ущербной командочки? Типа Сочи-ТОП, а Краснодар-отстой? Ну так у Сочи всё впереди. Команда сразу без всяких турниров играла в ФНЛ, и с первого заходы вышла в РПЛ, , а ФК Краснодар уже 11 лет.

      0
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      Рейтинг: +681

      Genz 1 час назад

      Был на матче. Игнатьев смотрится, как мбаппе из ПСЖ. А Сулейманов второй Месси.

      0
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      Рейтинг: +3264

      владимир миронов 1 час назад

      Ох и молодцы. но, с защитой надо поработать, в Европе такое не прокатит.

      2
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      Рейтинг: +1592

      zritelx > владимир миронов 58 минут назад

      Верно, если бы Сочи свои моменты использовал, Порту увы не Сочи.

      0
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      Рейтинг: +988

      волчарик 1 час назад

      Краснодар молодцы,но в следующем туре я против вас,но жду отличной игры.

      1
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      Рейтинг: +11293

      ВетеR 1 час назад

      Краснодар, удачи !!

      2
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      Рейтинг: +2519

      Fan Loko mik 1 час назад

      Краснодар красавцы! С победой!

      4
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      Рейтинг: +1243

      sobaka120982 1 час назад

      Даже не знаю что сказать,мне уже стыдно не много становиться что я житель Сочи... ну что зря выходили в элиту?но а Краснодар красавцы!!! С победой!!!

      2
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      Рейтинг: +1586

      Леха из Твери > sobaka120982 7 минут назад

      А за что стыдиться-то? За питерское Динамо?

      0
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      Рейтинг: +499

      Юрэс 1 час назад

      КРАСНОДАР ПЕРВЫЙ !!!!!!!!!!!! И ЭТО ПРЕКРАСНО ! ХА ХА ХА ХА !!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +10338

      slavutiq70 > Юрэс 1 час назад

      Ну не знаю как на счёт первого,,,как на это завтра посмотрят Зенит,Локо,Ростов,Арсенал,,,,,,,,,А то что красавы спора нет,,,,,,,,

      3
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      Рейтинг: +499

      Юрэс > slavutiq70 1 час назад

      Нууууу НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ!!!!!!!

      1
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