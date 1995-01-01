РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи», у Игнатьева дубль

У Вилены ударчик неплохой. После инфаркта Касильяс может и не поймать...А Шапи четко исполнил, наверное, сам не ожидал.
«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:0. Два гола забил форвард Иван Игнатьев, один мяч на счету Магодмеда-Шапи Сулейманова.
На 78-й минуте встречи защитник гостей Эльмир Набиуллин получил красную карточку.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Голы: 1:0 – Игнатьев, 14; 2:0 – Игнатьев, 42; 3:0 – Сулейманов, 80.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Намли (Сулейманов, 62), Вилена, Вандерсон, Ари (Берг, 74), Игнатьев (Ольссон, 68).
«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Калугин, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, Песегов (Померко, 62), Цаллагов (Казаев, 86), Мостовой, Полоз (Лагатор, 81).
Предупреждения: Ари, 32; Камболов, 87 – Набиуллин, 25; Цаллагов, 53.
Удаление: нет – Набиуллин, 78.