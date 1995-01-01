РПЛ. «Спартак» проиграл «Тамбову», пропустив два гола от защитников

С таким подбором игроков вам даже Каррера не поможет! Все же очевидно,что футболисты не выполняют установку на матч, и не способны решать поставленные задачи . Чехарда с тренерами продолжится до тех пор ,пока сами болельщики не станут более сдержанно относиться к неудачам своей любимой команды .
«Спартак» в гостях проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура РПЛ.
Три очка тамбовчанам принесли голы защитников Седрика Гогуа и Сослана Таказова.
Это первая победа «Тамбова» в РПЛ в истории.
В трех играх московская команда набрала четыре очка, «Тамбов» – три.
В следующем туре «Спартак» примет «Динамо», а «Тамбов» – тульский «Арсенал».
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Тамбов – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Гогуа, 29; 2:0 – Таказов, 69.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Муйва, 67).
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев, 82), Гулиев (Джано, 46), Зобнин, Фернандо, Бакаев, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).
Предупреждения: Таказов, 53; Гогуа, 54; Шелия, 90 – Гулиев, 3; Понсе, 59; Жиго, 68; Мирзов, 82.