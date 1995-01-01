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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Тамбову», пропустив два гола от защитников

    «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура РПЛ.

    Три очка тамбовчанам принесли голы защитников Седрика Гогуа и Сослана Таказова.

    Это первая победа «Тамбова» в РПЛ в истории.

    В трех играх московская команда набрала четыре очка, «Тамбов» – три.

    В следующем туре «Спартак» примет «Динамо», а «Тамбов» – тульский «Арсенал».

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Тамбов – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гогуа, 29; 2:0 – Таказов, 69.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Муйва, 67).

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев, 82), Гулиев (Джано, 46), Зобнин, Фернандо, Бакаев, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).

    Предупреждения: Таказов, 53; Гогуа, 54; Шелия, 90 – Гулиев, 3; Понсе, 59; Жиго, 68; Мирзов, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии156
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      Рейтинг: +1745

      shurik45 1 минуту назад

      С таким подбором игроков вам даже Каррера не поможет! Все же очевидно,что футболисты не выполняют установку на матч, и не способны решать поставленные задачи . Чехарда с тренерами продолжится до тех пор ,пока сами болельщики не станут более сдержанно относиться к неудачам своей любимой команды .

      0
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      Рейтинг: +1320

      Kollljan 4 минуты назад

      Это не Тамбов, а ТАМБОВИЩЕ!!!!!!!
      Это не Спартак, а ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов 23 минуты назад

      Уважаемые болельщики Спартака! Надеюсь сегодня Вы поняли, что в неудачах Вашего клуба виноваты не стюарды Ростов-Арены и не ОМОН Ростова-на-Дону! Желаю Спартаку побед в оставшихся матчах!!!

      0
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      Рейтинг: +4227

      Persona_non_Grata > Виталий Орехов 13 минут назад

      Виталий Орехов когда пишешь чушь не претендуй на понимание. Ростову удачи и побед !

      1
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов > Persona_non_Grata 9 минут назад

      Почему чушь? Еще несколько дней назад кто-то пытался (хотел) поссорить болельщиков Спартака и Ростова! ЗАЧЕМ????????????????

      0
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      ...
      Рейтинг: +4227

      Persona_non_Grata > Виталий Орехов 6 минут назад

      А какая связь между результатом матча и ОМОНом ?

      0
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов 34 минуты назад

      С сегодняшнего дня болею за ФК Тамбов,как за Ростов! Спасибо, МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5528

      mihail200606 41 минуту назад

      Че то поросят не видно..)) не отхрюкиваются даже ..

      4
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов 48 минут назад

      Есть Бог на свете!!! Видимо сегодня болельщики Спартака нет жгли фаеры и не взрывали петарды во время игры! ПОЭТОМУ Спартак ПРОИГРАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1587

      zritelx 55 минут назад

      У Спартака всегда были харизматические фигуры и лидеры, не беру советские годы и начало 90-х Спартак , его игроки всегда находились в элите нашего футбола наряду с другими командами ,вратарь -поляк, Видич , Алекс, Моцарт, многих перечислять не буду, а не кажется ли болельщикам Спартака что сейчас состав безликая масса- с натягом Джикия и Зобнин, про тренерский штаб без комментов.

      3
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      Рейтинг: +1807

      Dellleone 1 час назад

      По результату видно что не Москалев судил. Без него никак.

      9
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      Рейтинг: +215

      Shotlandets86 1 час назад

      Спартак проиграл абсолютно по делу, без заряженного судьи абсолютно немощны. Ни одного момента не создали из штрафной. Два дальних удара и два стандарта, вот и вся опасность.



      И ещё ведь наглости хватает на судью пенять.

      Забавно, что самые упоротые с этого сайта не вылезают.

      Как Спартак обосрался, так их и след простыл.)))

      6
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      Рейтинг: +10317

      slavutiq70 > Shotlandets86 11 минут назад

      Проиграли,,,,,по делу да,,,,,но Вилков допустил две грубые ошибки в пользу Тамбова,,,,,надеюсь спорить не будешь про чистый пендаль,,,,,И что то не кто не кричит из нас что Тамбов купил матч,,,,,,,Ну если вдруг ошибка в пользу Спартака так вой на месяц про купленный матч,,,,Где логика дорогой?????

      1
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      Рейтинг: +4227

      Persona_non_Grata > Shotlandets86 7 минут назад

      Было бы интересно почитать тебя если-бы Спартак забил такой гол и его бы игрок сыграл рукой в штрафной ( при этом именно СЫГРАЛ ) Кстати видимо с двух ударов было четыре штанги - но вот то что Спартак все равно сыград хреново спорить не стану.

      1
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      Рейтинг: +74

      ussr064 > Shotlandets86 5 минут назад

      Как раз проиграл с заряженным судьёй,,,,только в пользу Тамбова,,,,,Если уважаемый знаешь правила то пересмотри момент с рукой в штрафной Тамбова,,,,,по последним правилам это однозначный пендаль,,,,,,и один гол Тамбов забил спорный 50на 50,,,,,

      0
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      Рейтинг: +4227

      Persona_non_Grata > slavutiq70 2 минуты назад

      Есть такие понятия - "двойные стандарты " "язык без кости", " п...тьфу не мешки ворочать, так вот здесь таких достаточно, при этом большинство из них даже матч не смотрело.

      1
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      Рейтинг: +1171

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Не доглядишь оком, заплатишь боком.

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