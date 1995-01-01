РПЛ. «Спартак» проиграл «Тамбову», пропустив два гола от защитников

«Спартак» в гостях проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура РПЛ.

Три очка тамбовчанам принесли голы защитников Седрика Гогуа и Сослана Таказова.

Это первая победа «Тамбова» в РПЛ в истории.

В трех играх московская команда набрала четыре очка, «Тамбов» – три.

В следующем туре «Спартак» примет «Динамо», а «Тамбов» – тульский «Арсенал».

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Тамбов – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гогуа, 29; 2:0 – Таказов, 69.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Муйва, 67).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев, 82), Гулиев (Джано, 46), Зобнин, Фернандо, Бакаев, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).

Предупреждения: Таказов, 53; Гогуа, 54; Шелия, 90 – Гулиев, 3; Понсе, 59; Жиго, 68; Мирзов, 82.

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