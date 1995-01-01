Агент: «Неправда, что «Спартак» известил Мельгарехо о его уходе из клуба»

Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал информацию о том, что клуб сообщил футболисту, что больше не рассчитывает на него.
«Это неправда, что Мельгарехо известили о том, что он уходит из «Спартака». Его будущее ясно – он игрок «Спартака». Я слышал об интересе «Ростова», но это будет тяжело сделать, потому что Лоренцо принадлежит московскому клубу», – сказал Апплеярд.
- Парагваец перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
- В составе москвичей 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.