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    Агент: «Неправда, что «Спартак» известил Мельгарехо о его уходе из клуба»

    Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал информацию о том, что клуб сообщил футболисту, что больше не рассчитывает на него.

    «Это неправда, что Мельгарехо известили о том, что он уходит из «Спартака». Его будущее ясно – он игрок «Спартака». Я слышал об интересе «Ростова», но это будет тяжело сделать, потому что Лоренцо принадлежит московскому клубу», – сказал Апплеярд.

    • Парагваец перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
    • В составе москвичей 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: «Чемпионат»

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