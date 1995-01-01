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    Агент Демирала, которым интересуется «Зенит»: «Игрок останется в «Ювентусе». Клуб не продаст и не отдаст его в аренду»

    Футбольный агент Дженк Мелик Язичи, представляющий интересы центрального защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, подтвердил, что футболист не покинет команду этим летом.

    Ранее сообщалось, что 21-летним игроком интересуется «Зенит». Позже появилась информация, что туринцы отказались продавать турка в петербургский клуб.

    «Мерих счастлив, и сейчас никто не хочет его продавать. Демирал останется в «Ювентусе», клуб не продаст и не отдаст его в аренду», – сказал представитель.

    • Демирал перешел в «Ювентус» в начале июля из «Сассуоло» за 18 миллионов евро.
    • Во второй части прошлого сезона защитник провел в Серии А 14 матчей и забил два гола.

    Источник: Football Italia

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