Товарищеский матч. «Барселона» обыграла «Виссел Кобэ». Карлес Перес оформил дубль

А в нём, в этом Пересе, что то есть. Возможно новая звезда.
«Барселона» победила «Виссел Кобэ» (2:0) в товарищеском матче.
Победу каталонцам принес дубль полузащитника Карлеса Переса, забившего на 59-й и 86-й минутах. 21-летний игрок выступает за «Барселону Б». В составе основной команды каталонцев он принял участие в одной встрече в Примере.
За «Виссел Кобэ» играют бывшие футболисты «Барселоны» – Андрес Иньеста и Давид Вилья.
Товарищеский матч
Виссел Кобэ (Япония) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Перес, 59; 0:2 – Перес, 86.