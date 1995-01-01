Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Товарищеский матч. «Барселона» обыграла «Виссел Кобэ». Карлес Перес оформил дубль

    «Барселона» победила «Виссел Кобэ» (2:0) в товарищеском матче.

    Победу каталонцам принес дубль полузащитника Карлеса Переса, забившего на 59-й и 86-й минутах. 21-летний игрок выступает за «Барселону Б». В составе основной команды каталонцев он принял участие в одной встрече в Примере.

    За «Виссел Кобэ» играют бывшие футболисты «Барселоны» – Андрес Иньеста и Давид Вилья.

    Товарищеский матч

    Виссел Кобэ (Япония) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Перес, 59; 0:2 – Перес, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +967

      Александр52 48 минут назад

      А в нём, в этом Пересе, что то есть. Возможно новая звезда.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru