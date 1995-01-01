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    Зидан – о поражении от «Атлетико» со счетом 3:7: «Такого быть не должно»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после разгромного поражения от «Атлетико» в матче Международного кубка чемпионов.

    «Сегодня мы очень плохо вошли в игру. Это привело к тому, что к 8-й минуте мы проигрывали со счетом 0:2. К сожалению, мы не нашли, чем ответить сопернику. В нашей игре не хватало всего, особенно интенсивности.

    Они забили нам 7 голов, такого быть не должно. Наши игроки это понимают, сейчас они расстроены. Но это предсезонная игра. Они были лучше, на этом все. Мы готовимся к сезону и должны быть в форме к 17 августа. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь, что мы проведем его хорошо», – сказал Зидан.

    • «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7.
    • Первый официальный матч нового сезона команда Зидана проведeт 18 августа.
    • Мадридцам предстоит в гостях сыграть с «Сельтой».

    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1774

      BlackMurder 1 час назад

      Потому что, в раме стоит дырявый двухметровый очкодав, он же только вчера сказал, что - ну вы поняли кто вратарь номер один!!! Дай шанс Лунину!! И не прогадаешь, а то так и будите ловить!!! Коста канешь скотина еще та, но всегда есть но) он вас продуплил

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      Рейтинг: +73

      dilshod79 > BlackMurder 58 минут назад

      С такой обороной ни кто бы не помог.

      0
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      Рейтинг: +1774

      BlackMurder > dilshod79 5 минут назад

      Да, тоже верно)

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      Рейтинг: +245

      johnny983 1 час назад

      Гейм, сет, матч.

      0
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      Рейтинг: +1621

      max74 1 час назад

      В хоккей что ли играли ?

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