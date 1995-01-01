Зидан – о поражении от «Атлетико» со счетом 3:7: «Такого быть не должно»

Потому что, в раме стоит дырявый двухметровый очкодав, он же только вчера сказал, что - ну вы поняли кто вратарь номер один!!! Дай шанс Лунину!! И не прогадаешь, а то так и будите ловить!!! Коста канешь скотина еще та, но всегда есть но) он вас продуплил
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после разгромного поражения от «Атлетико» в матче Международного кубка чемпионов.
«Сегодня мы очень плохо вошли в игру. Это привело к тому, что к 8-й минуте мы проигрывали со счетом 0:2. К сожалению, мы не нашли, чем ответить сопернику. В нашей игре не хватало всего, особенно интенсивности.
Они забили нам 7 голов, такого быть не должно. Наши игроки это понимают, сейчас они расстроены. Но это предсезонная игра. Они были лучше, на этом все. Мы готовимся к сезону и должны быть в форме к 17 августа. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь, что мы проведем его хорошо», – сказал Зидан.