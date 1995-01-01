Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    МКЧ. «Атлетико» забил 7 голов в ворота «Реала», у Косты покер и удаление

    В ночь на субботу в США состоялся матч Международного кубка чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».

    Уже к перерыву команда Диего Симеоне выигрывала со счетом 5:0, а в итоге праздновала победу 7:3.

    Героем дерби стал форвард «Атлетико» Диего Коста – в его активе четыре забитых мяча. Впрочем, нападающий успел проявить и не лучшие свои качества, получив красную карточку за драку с Дани Карвахалем.

    Международный кубок чемпионов

    Реал (Мадрид, Испания) – Атлетико (Мадрид, Испания) – 3:7 (0:5)

    Голы: 0:1 – Коста, 1; 0:2 – Фелиш, 8; 0:3 – Корреа, 19; 0:4 – Коста, 28; 0:5 – Коста (с пенальти), 45; 0:6 – Коста, 51; 1:6 – Начо, 59; 1:7 – Витоло, 70; 2:7 – Бензема (с пенальти), 85, 3:7 – Хави Санчес, 89.

    Удаления: Коста, 65; Карвахаль, 65.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:23
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      tulala1977 10 минут назад

      Перес, миленький, возьми Килиана и одного нормального центрзащитника и гони в шею этого Бензема ,Куртуа ,Рамоса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Вальдемар IV 1 час назад

      зидан зря вернулся, это ладно алкаш в локо по третьему кругу там судьи всегда помогут, а тут после трех лч вряд ли еще что-то можно выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1774

      BlackMurder 1 час назад

      А все, глянул обзор) поэтому Реалу надо наигрывать Лунина, какой вратарь номер один? Какая ему сборная?)) его гнать надо в шею) дырявый, униженый бельгиец, Азара жалко) куда ушел хз) бэйл скажет, ну нах лучше в китае играть) короче это только начало начал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2681

      САДЫЧОК 1 час назад

      Куртуа за 45 минут 5 мячиков пропустил !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1774

      BlackMurder > САДЫЧОК 1 час назад

      Так только бразильцы немцам уступали у себя дома) в 2014))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1774

      BlackMurder 2 часа назад

      А кто в воротах стоял у реала, вратарь номер один тибо дырявый или навас? Если навас, то не повезло ему под такой каток попасть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      D7 > BlackMurder 1 час назад

      Куртуа в 1-м тайме играл 5 пропустил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10064

      Garrincha58 2 часа назад

      что это было? Реал опять будет лететь как фанера над "Мадридом"

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru