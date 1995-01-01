МКЧ. «Атлетико» забил 7 голов в ворота «Реала», у Косты покер и удаление

Перес, миленький, возьми Килиана и одного нормального центрзащитника и гони в шею этого Бензема ,Куртуа ,Рамоса
В ночь на субботу в США состоялся матч Международного кубка чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».
Уже к перерыву команда Диего Симеоне выигрывала со счетом 5:0, а в итоге праздновала победу 7:3.
Героем дерби стал форвард «Атлетико» Диего Коста – в его активе четыре забитых мяча. Впрочем, нападающий успел проявить и не лучшие свои качества, получив красную карточку за драку с Дани Карвахалем.
Международный кубок чемпионов
Реал (Мадрид, Испания) – Атлетико (Мадрид, Испания) – 3:7 (0:5)
Голы: 0:1 – Коста, 1; 0:2 – Фелиш, 8; 0:3 – Корреа, 19; 0:4 – Коста, 28; 0:5 – Коста (с пенальти), 45; 0:6 – Коста, 51; 1:6 – Начо, 59; 1:7 – Витоло, 70; 2:7 – Бензема (с пенальти), 85, 3:7 – Хави Санчес, 89.
Удаления: Коста, 65; Карвахаль, 65.