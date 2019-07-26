Газизов: «Уфа» не тянет условия «Зенита» по Заболотному»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поговорил о потенциальном трансфере нападающего «Зенита» Антона Заболотного. Клуб из Башкирии не может удовлетворить финансовые условия чемпионов России.
— Информация о желании нападающего футбольного клуба «Зенит» Антона Заболотного поменять клуб гуляет в Интернете не первый день. Когда обозначили интересы по переходу форварда?
— Не помню. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство сине-бело-голубых пока думает. Но это их право, это их игрок.
— «Зенит» выдвинул более высокие требования?
— Нет, они просто думают.
— Насколько критична задержка с Заболотным?
— Задержки нет. Трансферное окно открыто до 1 сентября.
- Другой претендент на игрока – «Сочи».
- Перед началом сезона Заболотный был переведен во вторую команду петербуржцев. За «Зенит-2»он провел два матча в ПФЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.