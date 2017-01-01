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    Медведев: «По Заболотному остается предложение от «Сочи». Но сколько оно еще будет в силе, я не знаю»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что «Сочи» все еще хочет подписать нападающего Антона Заболотного.

    Ранее сообщалось, что 28-летний игрок отказывается переходить в сочинский клуб.

    «Заболотный сейчас на контракте с «Зенитом». По нему остается предложение от «Сочи», которое еще в силе, но сколько оно еще будет в силе, я не знаю. Я с Антоном еще не разговаривал. Может, поговорю на следующей игре. Он же следит за выступлениями своих коллег по команде, которые сейчас играют в «Сочи».

    Все, кто ушел в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Сочи – наш олимпийский центр с прекрасной инфраструктурой. Клуб «Сочи» настроен очень серьезно. Это видно по тому, как они играют, как все организованно. У Заболотного же есть телефоны Новосельцева, Полоза, Набиуллина. Он может позвонить им и посоветоваться.

    Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя», – сказал Медведев.

    • Перед началом сезона Заболотный был переведен во вторую команду петербуржцев. За «Зенит-2» он провел два матча в ПФЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.
    • В составе «Зенита» россиянин сыграл 44 встречи, записав на свой счет четыре мяча и четыре голевых паса.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4094

      hevbn 28 21 минуту назад

      Было бы очень интересно услышать мнение самого Заболотного зачем ему оставаться в команде где есть Дзюба и Азмун , да и вообще ещё несколько человек могут играть так называемую ложную девятку не иначе как из большой любви к футболу , а точнее к лавке на новом стадионе , а если серьёзно это какой то новый тренд современного футбола когда игроков приходится просто умолять уйти из команды. У нас Глушаков , в Испании сейчас с Бейлом тоже самое это просто примеры которые сразу приходят в голову , сами клубы довели до этого разбаловав игроков и теперь сами не знают что с этим делать.

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