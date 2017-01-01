Медведев: «По Заболотному остается предложение от «Сочи». Но сколько оно еще будет в силе, я не знаю»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что «Сочи» все еще хочет подписать нападающего Антона Заболотного.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок отказывается переходить в сочинский клуб.

«Заболотный сейчас на контракте с «Зенитом». По нему остается предложение от «Сочи», которое еще в силе, но сколько оно еще будет в силе, я не знаю. Я с Антоном еще не разговаривал. Может, поговорю на следующей игре. Он же следит за выступлениями своих коллег по команде, которые сейчас играют в «Сочи».

Все, кто ушел в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Сочи – наш олимпийский центр с прекрасной инфраструктурой. Клуб «Сочи» настроен очень серьезно. Это видно по тому, как они играют, как все организованно. У Заболотного же есть телефоны Новосельцева, Полоза, Набиуллина. Он может позвонить им и посоветоваться.

Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя», – сказал Медведев.