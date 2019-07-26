Трансфер Дибалы в «Тоттенхэм» зависит от Эриксена и Роуза

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Судьба перехода зависит от двух футболистов лондонцев.

Речь идет о полузащитнике Кристиане Эриксене и защитнике Дэнни Роузе. Если хотя бы кто-то из них будет продан летом, у «Тоттенхэма» появится финансовая возможность купить Дибалу.