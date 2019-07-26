Трансфер Дибалы в «Тоттенхэм» зависит от Эриксена и Роуза

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Судьба перехода зависит от двух футболистов лондонцев.
Речь идет о полузащитнике Кристиане Эриксене и защитнике Дэнни Роузе. Если хотя бы кто-то из них будет продан летом, у «Тоттенхэма» появится финансовая возможность купить Дибалу.
- 25-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.