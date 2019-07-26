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    Трансфер Дибалы в «Тоттенхэм» зависит от Эриксена и Роуза

    «Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Судьба перехода зависит от двух футболистов лондонцев.

    Речь идет о полузащитнике Кристиане Эриксене и защитнике Дэнни Роузе. Если хотя бы кто-то из них будет продан летом, у «Тоттенхэма» появится финансовая возможность купить Дибалу.

    • 25-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sky Sports

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    26.07.2019 23:40
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