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    Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за 90 миллионов

    «Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, клубы обсуждают возможный трансфер уже около месяца. Сумма сделки может составить 90 миллионов евро.

    • 25-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1357

      ItalianFootball 9 минут назад

      Норм, отдаем. Посмотрим как в Англии поныть ему дадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Ялта-Питер 37 минут назад

      Слишком завышенная цена на Дибалу !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +857

      mig28 > Ялта-Питер 10 минут назад

      В нынешних трансферных ценниках - не думаю, что дорого. Просто ему мало времени дают играть, в Аргентине вообще сидит на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +1357

      ItalianFootball > mig28 7 минут назад

      Времени ему предостаточно давали в прошлом сезоне. 2820 минут отбегал, считай 31 полный матч.

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      Рейтинг: +1748

      BlackMurder 1 час назад

      Жаль, что не в Баварию, хотя Ковач его хотел подписать, теперь за Сане взялся, но дело в том что и за того и за другого надо платить и платить прилично

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