Норм, отдаем. Посмотрим как в Англии поныть ему дадут.
«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клубы обсуждают возможный трансфер уже около месяца. Сумма сделки может составить 90 миллионов евро.
- 25-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.