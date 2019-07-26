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    Шалимов: «Почему удалил пост о Кононове? Устал я, замучили меня»

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов объяснил, почему удалил из инстаграма пост с оскорблением в адрес главного тренера московской команды Олега Кононова.

    – Я не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить.

    – Почему вы удалили пост про Кононова?

    – Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.

    – От своих слов не отказываетесь?

    – Хватит мне задавать вопросы. Вы задали, я вам ответил.

    – Вы не связывались с Кононовым? Почему было не сказать ему об этом аккуратно?

    – Зачем?

    – «Олег, ты выразился неточно, выставил себя дураком. Нужно извиниться». Лучше было сделать как вы, а не лично?

    – У меня вот вопрос: зачем мне ему об этом говорить? Я увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да?

    – Вы уточняете, что не говорите о Кононове как о тренере.

    – Не говорю.

    – Но тут же спрашиваете: «Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?»

    – Через час перезвоните мне. Подумаю, что ответить.

    • 25 июля Кононов вместе с футболистами красно-белых посетил могилу Федора Черенкова в день его юбилея.

    • Тренер выступил с речью, сказав: «Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Федора с его 60-летием».

    • Шалимов раскритиковал эту фразу, назвав Кононова дебилом.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +633

      88serega88 18 минут назад

      а чего мучить! интернет полон всего про пиджака!!!! единственное ты был его помощью, тренером и такое мутить.......тут больше видна зависть что вас в Спам не позвали а он там, а вы.....в женской сборной снова...или где? ( я фан Зенита)!

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      Рейтинг: +723

      IVANRUS777 24 минуты назад

      Из разряда слово-не воробей, вылетит-не поймаешь. Зачем было человека оскорблять на ровном месте, зависть и гордыня делают свое́ дело.

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      Рейтинг: +3189

      порт 31 минуту назад

      Стаканчик примет, через час язык развяжется.

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      Рейтинг: +37

      cadinow 34 минуты назад

      ждем часок!)

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