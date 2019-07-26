Шалимов: «Почему удалил пост о Кононове? Устал я, замучили меня»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов объяснил, почему удалил из инстаграма пост с оскорблением в адрес главного тренера московской команды Олега Кононова.

– Я не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить.

– Почему вы удалили пост про Кононова?

– Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.

– От своих слов не отказываетесь?

– Хватит мне задавать вопросы. Вы задали, я вам ответил.

– Вы не связывались с Кононовым? Почему было не сказать ему об этом аккуратно?

– Зачем?

– «Олег, ты выразился неточно, выставил себя дураком. Нужно извиниться». Лучше было сделать как вы, а не лично?

– У меня вот вопрос: зачем мне ему об этом говорить? Я увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да?

– Вы уточняете, что не говорите о Кононове как о тренере.

– Не говорю.

– Но тут же спрашиваете: «Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?»

– Через час перезвоните мне. Подумаю, что ответить.