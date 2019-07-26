Шалимов: «Почему удалил пост о Кононове? Устал я, замучили меня»

а чего мучить! интернет полон всего про пиджака!!!! единственное ты был его помощью, тренером и такое мутить.......тут больше видна зависть что вас в Спам не позвали а он там, а вы.....в женской сборной снова...или где? ( я фан Зенита)!
Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов объяснил, почему удалил из инстаграма пост с оскорблением в адрес главного тренера московской команды Олега Кононова.
– Я не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить.
– Почему вы удалили пост про Кононова?
– Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.
– От своих слов не отказываетесь?
– Хватит мне задавать вопросы. Вы задали, я вам ответил.
– Вы не связывались с Кононовым? Почему было не сказать ему об этом аккуратно?
– Зачем?
– «Олег, ты выразился неточно, выставил себя дураком. Нужно извиниться». Лучше было сделать как вы, а не лично?
– У меня вот вопрос: зачем мне ему об этом говорить? Я увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да?
– Вы уточняете, что не говорите о Кононове как о тренере.
– Не говорю.
– Но тут же спрашиваете: «Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?»
– Через час перезвоните мне. Подумаю, что ответить.
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25 июля Кононов вместе с футболистами красно-белых посетил могилу Федора Черенкова в день его юбилея.
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Тренер выступил с речью, сказав: «Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Федора с его 60-летием».
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Шалимов раскритиковал эту фразу, назвав Кононова дебилом.