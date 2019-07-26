Sport24: Натхо может вернуться в РПЛ

По информации Sport24, полузащитник Бибрас Натхо рассматривает возможность возвращения в Россию.

Бывший игрок «Рубина» и ЦСКА перед стартом сезона-2019/20 получал предложения от «Ростова» и «Крыльев Советов». Отмечается, что сам 31-летний израильтянин хотел бы вернуться в ЦСКА. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не возражает против подписания Натхо, но клуб не хочет заключать соглашение с возрастным футболистом.

Ранее Натхо заявил, что прошлый сезон у ЦСКА получился провальным.