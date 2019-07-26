Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Sport24: Натхо может вернуться в РПЛ

    По информации Sport24, полузащитник Бибрас Натхо рассматривает возможность возвращения в Россию.

    Бывший игрок «Рубина» и ЦСКА перед стартом сезона-2019/20 получал предложения от «Ростова» и «Крыльев Советов». Отмечается, что сам 31-летний израильтянин хотел бы вернуться в ЦСКА. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не возражает против подписания Натхо, но клуб не хочет заключать соглашение с возрастным футболистом.

    Ранее Натхо заявил, что прошлый сезон у ЦСКА получился провальным.

    • Летом 2018 года израильтянин бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1». Стороны решили не продлевать соглашение, и 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
    • Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.
    • По итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место и впервые за семь лет не вышел в Лигу чемпионов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1312

      Kollljan 57 минут назад

      Пусть еврей валит в свой Израиль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      Benifacto 1 час назад

      фиолетово...что он сделал для хип-хопа в свои годы?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72730
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru