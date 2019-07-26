Sport24: Натхо может вернуться в РПЛ

Пусть еврей валит в свой Израиль
По информации Sport24, полузащитник Бибрас Натхо рассматривает возможность возвращения в Россию.
Бывший игрок «Рубина» и ЦСКА перед стартом сезона-2019/20 получал предложения от «Ростова» и «Крыльев Советов». Отмечается, что сам 31-летний израильтянин хотел бы вернуться в ЦСКА. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не возражает против подписания Натхо, но клуб не хочет заключать соглашение с возрастным футболистом.
Ранее Натхо заявил, что прошлый сезон у ЦСКА получился провальным.
- Летом 2018 года израильтянин бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1». Стороны решили не продлевать соглашение, и 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
- Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.
- По итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место и впервые за семь лет не вышел в Лигу чемпионов.