Натхо: «Сезон у ЦСКА получился провальным»

Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о последнем сезоне красно-синих.

«Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без Лиги чемпионов. Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.

Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», – заявил Натхо.

31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1». Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.