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    Натхо: «Сезон у ЦСКА получился провальным»

    Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о последнем сезоне красно-синих.

    «Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без Лиги чемпионов. Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.

    Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», – заявил Натхо.

    31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1». Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.

    • Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.
    • По итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место и впервые за семь лет не вышел в Лигу чемпионов.
    • При этом клуб в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 06:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3

      pyotrsorokin 1 час назад

      Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog

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      Рейтинг: +2881

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Откровенно не хотелось бы. Очень импонирует ставка армейцев на нашу и европейскую молодежь, и в этой ситуации Натхо кажется пятым колесом. Достаточно Дзагоева с его травмами. Тем более, что концовку пребывания в ЦСКА Натхо завалил, и Олимпиакос его, очевидно, не просто так отпустил восвояси. Игроков в центре поля и так достаточно, вполне реально, что подтянут кого-то из чемпионской молодежки, а если уж покупать кого бы то ни было, то молодого. Скорее всего из Северной или Восточной Европы.

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