Натхо: «Сезон у ЦСКА получился провальным»

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Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о последнем сезоне красно-синих.
«Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без Лиги чемпионов. Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.
Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», – заявил Натхо.
31-летний Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1». Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
- Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.
- По итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место и впервые за семь лет не вышел в Лигу чемпионов.
- При этом клуб в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов.