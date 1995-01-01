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    Зидан – о Хамесе: «Его возвращение нужно обсуждать с президентом»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» прокомментировал ситуацию с полузащитником Хамесом Родригесом.

    Накануне на длительный срок выбыл из-за травмы Марко Асенсио.

    «Возвращение Хамеса в «Реал» – вопрос на уровне переговоров игрока и президента «Реала».

    Здесь же мы работаем с футболистами и готовимся к первому матчу чемпионата», – заявил Зидан.

    По информации AS, колумбиец, несмотря на интерес со стороны «Атлетико», «Наполи» и «ПСЖ», может остаться в мадридском клубе.

    Это произойдет, если команду покинет другой атакующий хавбек Иско. «Реал» готов продать испанца за 80 миллионов евро.

    • Два последних сезона Хамес провел в аренде в «Баварии».
    • Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Goal.com

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