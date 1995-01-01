Зидан – о Хамесе: «Его возвращение нужно обсуждать с президентом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» прокомментировал ситуацию с полузащитником Хамесом Родригесом.

Накануне на длительный срок выбыл из-за травмы Марко Асенсио.

«Возвращение Хамеса в «Реал» – вопрос на уровне переговоров игрока и президента «Реала».

Здесь же мы работаем с футболистами и готовимся к первому матчу чемпионата», – заявил Зидан.

По информации AS, колумбиец, несмотря на интерес со стороны «Атлетико», «Наполи» и «ПСЖ», может остаться в мадридском клубе.

Это произойдет, если команду покинет другой атакующий хавбек Иско. «Реал» готов продать испанца за 80 миллионов евро.