Зидан – о Хамесе: «Его возвращение нужно обсуждать с президентом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» прокомментировал ситуацию с полузащитником Хамесом Родригесом.
Накануне на длительный срок выбыл из-за травмы Марко Асенсио.
«Возвращение Хамеса в «Реал» – вопрос на уровне переговоров игрока и президента «Реала».
Здесь же мы работаем с футболистами и готовимся к первому матчу чемпионата», – заявил Зидан.
По информации AS, колумбиец, несмотря на интерес со стороны «Атлетико», «Наполи» и «ПСЖ», может остаться в мадридском клубе.
Это произойдет, если команду покинет другой атакующий хавбек Иско. «Реал» готов продать испанца за 80 миллионов евро.
- Два последних сезона Хамес провел в аренде в «Баварии».
- Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.