Хамес может остаться в «Реале», если клуб продаст Иско

Будущее полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса по-прежнему не определено, сообщает AS.

По информации источника, колумбиец, несмотря на интерес со стороны «Атлетико», «Наполи» и «ПСЖ», может остаться в мадридском клубе.

Это произойдет, если команду покинет другой атакующий хавбек Иско. «Реал» готов продать испанца за 80 миллионов евро.