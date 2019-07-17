Хамес может остаться в «Реале», если клуб продаст Иско

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Будущее полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса по-прежнему не определено, сообщает AS.
По информации источника, колумбиец, несмотря на интерес со стороны «Атлетико», «Наполи» и «ПСЖ», может остаться в мадридском клубе.
Это произойдет, если команду покинет другой атакующий хавбек Иско. «Реал» готов продать испанца за 80 миллионов евро.
- Два последних сезона Хамес провел в аренде в «Баварии».
- Иско в прошлом сезоне сыграл 37 матчей в составе «Реала», забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.