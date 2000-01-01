Широков: «Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков оценил трансферную кампанию южан этим летом.

«Я слышал про футболистов, которых взял «Краснодар», но выводы делать можно будет не раньше зимы. Фаворитом сезона их можно считать только на бумаге. Этот год у «Краснодара» будет переходным, пока все впишутся, пока травмированные вернутся – с ними тоже нужно что-то делать, тем более это лидеры.

Хотя при таком уровне, который есть сейчас – можно и сейчас выиграть. Если хорошо играть в одном чемпионате, то это не значит, что получится и в другом. Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы. В этом и проблема – могут ли они тут заиграть», – сказал Широков.