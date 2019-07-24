Yahoo Sport: «Лилль» отказал «Манчестер Юнайтед» в переходе Пепе

«Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Николя Пепе.
По информации источника, французский клуб не устроила предложенная цена трансфера.
Руководство «Лилля» рассчитывает получить за 24-летнего ивуарийца не менее 70 миллионов фунтов (78,7 миллиона евро).
«Доги» также ведут переговоры с «Наполи». В переезде Пепе в Неаполь лично заинтересован главный тренер клуба Карло Анчелотти.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- Контракт Пепе рассчитан до июня 2022 года.
- В 2017 году «Лилль» купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.