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    Yahoo Sport: «Лилль» отказал «Манчестер Юнайтед» в переходе Пепе

    «Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Николя Пепе.

    По информации источника, французский клуб не устроила предложенная цена трансфера.

    Руководство «Лилля» рассчитывает получить за 24-летнего ивуарийца не менее 70 миллионов фунтов (78,7 миллиона евро).

    «Доги» также ведут переговоры с «Наполи». В переезде Пепе в Неаполь лично заинтересован главный тренер клуба Карло Анчелотти.

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • Контракт Пепе рассчитан до июня 2022 года.
    • В 2017 году «Лилль» купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.

    Источник: Yahoo Sport

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    24.07.2019 06:36
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