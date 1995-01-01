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    «Ростов»: «Пусть Егоров обратит внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в РПЛ в новом сезоне»

    «Ростов» отреагировал на слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова в адрес полузащитника команды Матиаса Норманна.

    В понедельник Егоров, комментируя эпизод с неназначенным пенальти на шведе в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), заявил, что арбитр встречи Кирилл Левников принял правильное решение, не наказав москвичей 11-метровым ударом. Он добавил, что Норманн часто падал в течение матча из-за слабых ног.

    «Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча «Ростов» – «Спартак», среди которых главный спорный эпизод. И в итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответ Егорова прозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально.

    Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так: пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков «Ростова» будет оценивать главный тренер команды. Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон», – сказал PR-директор ростовчан Денис Штанько.

    «Ростов» – Дюкову: «Обращаем внимание на вопиющее судейство в игре со «Спартаком». Просим разобраться и наказать виновных»

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +11004

      bset 1 минуту назад

      Про слабые ножки - это, конечно, сильно. И эти люди занимают высокие должности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1253

      kazak161 14 минут назад

      Короче ! Достали вы все! Хотите войны? Будет вам война!

      1
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      ...
      Рейтинг: +11836

      Супервайзер > kazak161 3 минуты назад

      И еще казаком наверно себя мыслишь. Колхоз и настоящее казачество- вещи несовместимые.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1253

      kazak161 18 минут назад

      Судя по комментариям людей из столицы Ростов это колхоз! А вы знаете вы правы,колхоз это те кто кормит нашу страну а не ворует в мегаполисе,колхоз это жизнь а не жадность и похоть и высокомерие! Колхоз это люди которые живут и дают жить другим и я горжусь своим колхозом!

      7
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      ...
      Рейтинг: +11836

      Супервайзер > kazak161 8 минут назад

      Насчет кормежки страны, ты поосторожней. Основные сельскохозяйственные активы у нас принадлежат Ткачеву ( ныне министр и бывший губернатор Краснодарского края ) и родственникам нашего премьера. Остальные- для отвода глаз. Да и в советское время колхозы были настолько неэффективны, что великая до 1917 года сельскохозяйственная держава- Россия была вынуждена закупать зерно в огромных количествах.
      Колхозы стали символом рабского труда и полной безнадеги.

      0
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      Рейтинг: +1253

      kazak161 > Супервайзер 4 минуты назад

      Ну тогда пусть комбайны собирают урожай в окрестностях Москвы!

      0
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      Рейтинг: +11836

      Супервайзер 26 минут назад

      ФК Ростов окончательно распоясался. То избиение спартаковских болельщиков оправдывает, то свои неудачи прямо на судейство возлагает. Несолидно и глупо, если не сказать хуже.

      -3
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      Рейтинг: +1253

      kazak161 > Супервайзер 16 минут назад

      Тебя лично ударили?

      3
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      Рейтинг: +31653

      MaxRnD > Супервайзер 7 минут назад

      Сколько вы забили в двух турах с игры ? (ноль)
      Сколько бы вы забили в двух турах без судейских ошибок ? (один)
      Гол Ионова Оренбургу по качеству исполнения будет стоить всех ваших, в том числе и будущих, вместе взятых в этом чемпионате !

      Так о чьих неудачах тут вообще может идти речь ?

      Такое впечатление, что живёте в какой-то параллельной реальности либо перекладываете с больной головы на здоровую

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      Рейтинг: +11836

      Супервайзер > kazak161 5 минут назад

      У Спартака есть такой лозунг: "Один за всех и все за одного!"
      Но вам не понять. Ваш лозунг: "Моя хата с краю, ничего не знаю".

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