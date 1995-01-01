«Ростов»: «Пусть Егоров обратит внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в РПЛ в новом сезоне»

«Ростов» отреагировал на слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова в адрес полузащитника команды Матиаса Норманна.

В понедельник Егоров, комментируя эпизод с неназначенным пенальти на шведе в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), заявил, что арбитр встречи Кирилл Левников принял правильное решение, не наказав москвичей 11-метровым ударом. Он добавил, что Норманн часто падал в течение матча из-за слабых ног.

«Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча «Ростов» – «Спартак», среди которых главный спорный эпизод. И в итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответ Егорова прозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально.

Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так: пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков «Ростова» будет оценивать главный тренер команды. Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон», – сказал PR-директор ростовчан Денис Штанько.

«Ростов» – Дюкову: «Обращаем внимание на вопиющее судейство в игре со «Спартаком». Просим разобраться и наказать виновных»