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    «Ростов» – Дюкову: «Обращаем внимание на вопиющее судейство в игре со «Спартаком». Просим разобраться и наказать виновных»

    «Ростов» выразил недовольство работой арбитра матча второго тура со «Спартаком» (2:2) Кирилла Левникова. Ростовчане обратились к главе РФС Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования Александру Егорову с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.

    «Уважаемый Александр Валерьевич! Мы знаем вас как честного, принципиального и великолепно разбирающегося в футболе специалиста. На прошедших выборах президента РФС мы голосовали за вас, будучи уверенными в том, что с вашим приходом российский футбол преобразится в лучшую сторону. Мы считаем, что пришло время навести порядок.

    Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» – «Спартак». Просим вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров.

    В прошлом сезоне ФК «Ростов» публично обращался к Александру Егорову. Мы просили оценить ряд моментов, однако наше обращение осталось без внимания. Александр Анатольевич, мы обращаемся к вам вновь: ФК «Ростов» просит вас прокомментировать представленные на видео эпизоды из нашего вчерашнего матча, в которых арбитр Левников принимает ошибочные и, по нашему мнению, предвзятые решения. Просим вас разобраться в произошедшем и принять самые жесткие меры. Клуб убежден, что Левников должен быть отстранeн от работы.

    Напомним, что накануне состоялся прекрасный матч, который собрал полный стадион зрителей, несмотря на поздний час. Была замечательная картинка, футболисты отдали все силы на поле, но игру омрачили действия арбитра.

    Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра.

    Например, на 13-й минуте без внимания осталось падение Норманна в штрафной, которого откровенно толкнули.

    На 25-й минуте в менее очевидном эпизоде арбитр усмотрел нарушение правил и назначил пенальти в ворота «Ростова». Отметим, что Бакаев почему-то посмотрел на Левникова еще во время полета на газон.

    На 60-й минуте после углового Фернандо откровенно толкал в спину Чистякова, который боролся с соперником – вновь без внимания, вновь неназначенный пенальти в ворота «Спартака»

    И на 86-й минуте арбитр оставил без внимания фол Бакаева, а также затяжку времени во время замены – вместо второй желтой карточки и удаления игрок московской команды смог спокойно замениться.

    Были и другие эпизоды по ходу матча, которые оставили большие вопросы в действиях Левникова. Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы», – говорится в заявлении «Ростова».

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии31
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      Рейтинг: +4998

      батог 1 минуту назад

      Господин Дюков, я от имени болельщиков Спартака прошу наказать судью Левникова за подсуживание Ростову. Если бы Левников свистнул окончание матча на 90 минуте, Спартаке бы выиграл. А так Левников тянул время, что бы Ростов отыгрался !!! А сейчас Ростов ради понта выставляет заявы !!!

      0
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      Рейтинг: +6927

      KLIM777 10 минут назад

      На Шомуродове пенальти не было. Пеналь в ворота Ротова был. Ну и у Бакаева должно быть удаление.

      0
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      Рейтинг: +554

      Аден 17 минут назад

      ну чего ныть то, всё одно судейство в РПл заточено под помойку под названием зенит. Не верите, спросите Дюкова.

      1
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      Рейтинг: +1232

      kazak161 19 минут назад

      Зачем все это, игра сыграна счет на табло,забыли и играем дальше!

      2
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      Рейтинг: +381

      Elisey13 23 минуты назад

      Второй матч подряд судейство в пользу красно- белых, интересно, интересно)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      olesk 25 минут назад

      если ростов так хорош, чтож они такое мёртвое мясо не смогли обыграть, у Спартака уже давно нет игры. Когда в Спартаке был МаКар, соплей не было, Зенит когда ныл, слил всё что можно было, пришёл Семак заставляет биться на поле, а не на просторах интернета

      7
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Frankfurt Am Main 30 минут назад

      ****.... ли мля уже хватит ныть уже! это футбол а не балет, как девочки ноите.

      5
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      ...
      Рейтинг: +149

      КонтриК > Frankfurt Am Main 22 минуты назад

      Даже в ММА есть правила, которых так же должны придерживаться, иначе санкции... не уместно говорить про девочек в то время, когда одну из команд за суживают откровенно. По всем мануалам Спартак вообще не должен был набрать очки в первых двух турах. Жду VAR, что бы "ТОП" команды перестави выезжать и была честная игра!

      0
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      Рейтинг: +827

      Томик > КонтриК 6 минут назад

      Я тоже жду VAR, чтобы посмотреть на что будете жаловаться тогда.

      0
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      Рейтинг: +21

      Ёжик в тумане 31 минуту назад

      Наверно в этом году Спартак чемпионом будет!Спартак опять вытягивают !А судьи и за границей плохие!Помните как Месси удалили ни за что!

      -2
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      Рейтинг: +9830

      sssrspartak > Ёжик в тумане 8 минут назад

      кто его вытягивает?еще только начало чемпионата!с сочи да !согласен отчасти!игры не было,но и не было т такого фола,что бы не засчитывать мяч!сочинец подставился под джикию!а вчера я тоже не увидел такого уж подсуживания спартаку,который выдумали недо зенита и цска,да и ростовчане напридумывали всего!не думал,что ростовчане такие нытики!!на победу могли рассчитывать и ростов и спартак!!в конце матча мы сдулись!это факт!но так ныть думаю ростовчанам не стоило бы!!!

      0
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      Рейтинг: -816

      Январь 59 37 минут назад

      Спартак и чемпионский сезон только на судействе выиграл. Будет VAR, Спартак будет в середине таблицы. Сегодня у Спартака 4 очка, а должно быть 0.

      6
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      Рейтинг: +483

      mik1954 38 минут назад

      Мясо достало все губернии своей работой с судьями, прошло 2 тура и 4 очка вместо 1... Так можно на что расчитывать.. И это из года в год продолжается...

      2
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