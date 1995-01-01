Егоров: «Левников правильно не назначил пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал»

Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод с неназначенным пенальти на полузащитнике «Ростова» Матиасе Норманне в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Также руководитель подчеркнул, что 11-метровый удар, который арбитр встречи Кирилл Левников поставил в ворота ростовчан за нарушение на хавбеке москвичей Зелимхане Бакаеве, был правильным.

– На Норманне пенальти был?

– На 13-й минуте он правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал.

– А на Бакаеве?

– Пенальти назначен правильно. Отвечу словами Розетти (Роберто, бывшего итальянского арбитра, занимавшего пост главы департамента судейства и инспектирования РФС с июня 2011-го по декабрь 2013 года): «Чтобы объяснить, что это пенальти – достаточно трех слов. А объяснять, что пенальти не было, я буду два часа».

После матча «Ростов» выступил с заявлением, в котором обратился к Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить Левникова за вопиющее судейство.