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    Егоров: «Левников правильно не назначил пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал»

    Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод с неназначенным пенальти на полузащитнике «Ростова» Матиасе Норманне в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

    Также руководитель подчеркнул, что 11-метровый удар, который арбитр встречи Кирилл Левников поставил в ворота ростовчан за нарушение на хавбеке москвичей Зелимхане Бакаеве, был правильным.

    – На Норманне пенальти был?

    – На 13-й минуте он правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал.

    – А на Бакаеве?

    – Пенальти назначен правильно. Отвечу словами Розетти (Роберто, бывшего итальянского арбитра, занимавшего пост главы департамента судейства и инспектирования РФС с июня 2011-го по декабрь 2013 года): «Чтобы объяснить, что это пенальти – достаточно трех слов. А объяснять, что пенальти не было, я буду два часа».

    После матча «Ростов» выступил с заявлением, в котором обратился к Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить Левникова за вопиющее судейство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии33
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      Рейтинг: +399

      ААМ 2 минуты назад

      Однако, объяснять на по делу, а не шутками главе судейского корпуса

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      Рейтинг: +1080

      mgordeev 2 минуты назад

      Я считаю, что нормально отсудил. Только один косяк - не удалил Бакаева. Остальное - совсем мелочи, раздули черти что.

      0
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      Рейтинг: +31635

      MaxRnD 18 минут назад

      Не ну а чё, гаранту можно говорить, что "она утонула", а этому про "слабенькие ножки" нет ?
      Подукты одной и той же системы - наглые, хамовитые, малообразованые нувориши, чему тут удивляться ?

      1
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      Рейтинг: +13

      СвинкаСправедливости 20 минут назад

      Ростову ещё здорово подсудили в этом матче, потому что товарищей Норманна, Зуева и Ерёменко можно было удалять без задней мысли.

      -1
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      Рейтинг: +1344

      латунный сепаратист 24 минуты назад

      мозги у егорки слабые свинные.что мог ещё сказать эта свинина

      4
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      Рейтинг: +9847

      sssrspartak > латунный сепаратист 13 минут назад

      а вы бездарные ничего не понимающие не в чем!ваши зенки залиты одним лишь злом!!

      -1
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      Рейтинг: +1344

      латунный сепаратист > sssrspartak 9 минут назад

      по вашим словам всё россия ******** а вы хрюшки ангелы всё понимаете .вам должны все судьи помогать перед фанатами все должны на пол падать .вы ведь народная команда .тольконепонятно какого народа одной москалии

      2
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      Рейтинг: +9847

      sssrspartak > латунный сепаратист 7 минут назад

      дурак ты парень!тебе про одно ,а ты со злостью и слюнями во рту про другое!

      0
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      Рейтинг: +1344

      латунный сепаратист > sssrspartak 7 минут назад

      КАКОЕ ТЫ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕШ К СПАРТАКУ ЕСЛИ ТЫ ТОРПЕДО АРЗАМАС ДЕРЕВЕНСКИЙ ХЛОПЕЦ

      1
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      Рейтинг: +1344

      латунный сепаратист > sssrspartak 5 минут назад

      дурак в штанах .злость у вас а у меня справедливость и меня поддержут остальные болельшики

      2
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      Рейтинг: +346

      LAY394 > латунный сепаратист 43 секунды назад

      ЕСЛИ ТЫ И ПРАВДА 1965 ГОДА ВЫПУСКА ИЗВИНИ НО ТЫ ОЛЕНЬ...

      0
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      Рейтинг: +345

      Ros0maxa_2 24 минуты назад

      Чубайсы, Сердюковы, Васильевы, Егоровы и прочие Мутки - это бацилы сибирской язвы из одного скотомогильника

      1
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      Рейтинг: +79081

      Chernyi Lis 33 минуты назад

      интересно что ляпнет на вторую желтую казанскому футболисту и игнор паршивцу-паршивлюку..

      2
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      Рейтинг: +6959

      KLIM777 > Chernyi Lis 28 минут назад

      как объяснил один судья, хотя даже касания не было, дело в том, что игрок шел на умышленную грубую игру и есть где-то в трактовках правил за такое давать жк.

      1
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      Рейтинг: +79081

      Chernyi Lis > KLIM777 22 минуты назад

      знаююю..выкапонное...но и того наказать обязательно надо было за игру на судью..как он кричал..а даже не задели...к вару нужны еще честные люди..

      3
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      Рейтинг: +6959

      KLIM777 > Chernyi Lis 19 минут назад

      не забываем в какой стране живем. У нас и при ВАР будет происходит цирк. Так как уровень образование в жизни крайне низкий. Одни судьи запуганные бегают по полю, как это было в матче Урала и Ахмата, про это все промолчали, но там Семенова снесли в штрафной Урала. Другие судьи судят как им вдумается, третьи ничего не видят или не хотят.

      1
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      Рейтинг: +79081

      Chernyi Lis > KLIM777 16 минут назад

      вар нужен! нужны просто честные люди..их не мало у нас...в нашей стране..

      3
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      Рейтинг: +6959

      KLIM777 > Chernyi Lis 14 минут назад

      если у нас в РФС сидят целый месяц на зарплате обсуждают расширение, хотя дуракам в Гватемале понятно, что этого делать не надо и делать никто не будет, то о честности людей вообще можно позабыть на ближайшие 10 лет.

      3
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      Рейтинг: +79081

      Chernyi Lis > KLIM777 13 минут назад

      да свалят всю систему судейскую эту..при ельцине созданную и игроки такие же..гопники..

      0
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      Рейтинг: +1733

      SunRomeS 35 минут назад

      Вот это я понимаю хозяин судейского департамента...ай да молодец, когда аргументов для отмазки нет, придумаю какую-нибудь уйню про слабенькие ножки...вот это сразу чувствуется профессионализм. Сцук, после рождения сразу топить надо было...

      6
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      Рейтинг: +13

      СвинкаСправедливости > SunRomeS 21 минуту назад

      Проблема в том, что эта уйня на самом деле отражает реальность.
      Нечего до контакта с футболистами равновесие терять.

      1
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      Рейтинг: +366

      Порванный хрюкан > СвинкаСправедливости 2 минуты назад

      Это ты, бестолочь, должен был сказать Глушакову 6 мая 2017 года, когда он окуительно красиво за золотом нырял в матче с Томью.
      А впрочем не с вашей-то поросячьей короткой памятью такие вещи помнить .......

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      Рейтинг: +139

      Chingis17rus 47 минут назад

      Профессионально объяснил))

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      Рейтинг: +171

      Sany-116 55 минут назад

      Егоров У него ножки слабенькие,а у меня что-то с головой

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