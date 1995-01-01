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    Агент Бэйла: «Гарантирую, ни в какую аренду Гарет не уйдет. Он может остаться в «Реале» до конца контракта»

    Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг слухи, что мадридцы могут отдать футболиста в аренду.

    Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что клуб надеется на уход валлийца как можно скорее. После этого Барнетт назвал французского специалиста позорищем.

    По информации СМИ, на Бэйла претендуют китайские клубы.

    «Не будет никаких временных сделок. Гарет – один из лучших футболистов на планете. Я могу гарантировать, что он не перейдет в аренду ни в один клуб.

    Бэйл – игрок «Реала», и пока он им остается. Если нам поступит подходящее предложение, то все может измениться, и он может уехать из Мадрида через день или неделю. Или же он все еще может остаться игроком «Реала» в течение трех лет, пока не истечет его контракт», – сказал Барнетт.

    • Бэйл выступает за «Реал» с сентября 2013 года.
    • Футболист провел за мадридцев 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • В составе «Реала» хавбек выиграл чемпионат и Кубок Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      seventeen 20 минут назад

      по ходу игровая практика мало волнует, главное получать 17 лямов в год и полировать скамейку, нежели получать меньше и играть в своё удовольствие в другом клубе

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